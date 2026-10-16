राजस्थान: डॉ. मनस्वी अग्रवाल ने रचा इतिहास, एवरेस्ट फतह के बाद दोनों पैरों की अंगुलियां गंवाने की नौबत

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मनस्वी का एवरेस्ट अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। चढ़ाई पूरी करने के बाद उतरते समय उन्हें फ्रॉस्टबाइट हुआ। दोनों पैरों की छह अंगुलियां बुरी तरह प्रभावित हुईं और पैर काटने तक की नौबत आ गई। काठमांडू के नॉर्विक अस्पताल में डॉक्टरों ने जब पूछा कि चोट लगने के बावजूद वह कितनी दूर चलीं, तो उन्होंने बताया कि करीब 20 घंटे में 30 किलोमीटर चली थीं। यह सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। फिलहाल वह जूते नहीं पहन पा रही हैं और सैंडल में आराम महसूस करती हैं।इस अभियान के दौरान उनके साथ गए दो पर्वतारोहियों की भी मौत हो गई। हैदराबाद के अरुण सर चोटी पर उनसे करीब आधा घंटे पीछे थे। उतरते समय पता चला कि वे वहीं रह गए। आंध्र प्रदेश के संदीप सर भी कैंप-2 तक साथ रहे, लेकिन रेस्क्यू के प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मनस्वी बताती हैं कि उन्होंने दोनों के साथ करीब 50 दिन बिताए थे। दोनों उनका छोटी बहन की तरह ख्याल रखते थे।अगस्त 2025 से मई 2026 के बीच नौ महीनों में मनस्वी ने एल्ब्रुस, किलिमंजारो, विन्सन मैसिफ, अकोंकागुआ और एवरेस्ट फतह किया। वह विन्सन मैसिफ तक पहुंचने वाली राजस्थान की पहली शख्सियत भी हैं। अंटार्कटिका में माइनस 40 से 50 डिग्री तापमान, तेज हवाओं और 60 किलो के स्लेज के साथ अभियान पूरा करना उनके सबसे कठिन अनुभवों में रहा।मनस्वी ने माउंट आबू में रॉक क्लाइंबिंग से शुरुआत की। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बेसिक माउंटेनियरिंग का प्रशिक्षण लिया और दार्जिलिंग के हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में 6,500 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की तैयारी की। जून 2025 में उन्होंने यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप क्वालीफाई किया था और उनकी पीएचडी भी लगभग पूरी हो चुकी थी। परिवार ने उनके जुनून को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। एवरेस्ट अभियान पर करीब 35 लाख रुपये खर्च हुए।15 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर में उन्हें राज्य स्तरीय सम्मान दिया। मनस्वी कहती हैं कि शरीर सीमाएं तय नहीं करता, मन मजबूत हो तो शरीर को साथ ले जाया जा सकता है। अब उनका लक्ष्य डेनाली और ऑस्ट्रेलिया की चोटी पर पहुंचना है। इसके साथ ही वह चाहती हैं कि पर्वतारोहियों के लिए बेहतर रेस्क्यू कानून बनाए जाएं, ताकि भविष्य में किसी और पर्वतारोही को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े।