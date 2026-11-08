राजस्थान भाजपा को झटका: पूर्व कैबिनेट मंत्री और बहरोड़ विधायक जसवंत यादव का निधन, छह महीने में होगा उपचुनाव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डॉ. जसवंत यादव का राजनीतिक जीवन चार दशक से भी अधिक समय तक सक्रिय रहा। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से अपने सफर की शुरुआत की थी। वे 1980 के दशक में विश्वविद्यालय के छात्र संघ उपाध्यक्ष चुने गए थे। वर्ष 1985 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर मुंडावर से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 1990 में तिजारा सीट पर उपचुनाव में भी उन्हें सफलता नहीं मिली।1993 में वे अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए। इसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा। वर्ष 1998 में भाजपा के टिकट पर मुंडावर से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। वर्ष 1999 में अलवर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद 2003 और 2013 में बहरोड़ विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की। वर्ष 2016 से 2018 तक वसुंधरा राजे सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2018 उनके राजनीतिक सफर के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। अलवर लोकसभा उपचुनाव और बहरोड़ विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, वर्ष 2023 में उन्होंने फिर वापसी की और बहरोड़ सीट से जीत दर्ज कर चौथी बार विधायक बने।डॉ. यादव के निधन के बाद राजस्थान विधानसभा में विधायकों की संख्या घटकर 199 रह गई है। बहरोड़ विधानसभा सीट रिक्त होने के कारण अब अगले छह महीने के भीतर यहां उपचुनाव कराया जाना है। ऐसे में यह सीट भाजपा के लिए राजनीतिक और प्रतिष्ठा का विषय भी होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बहरोड़ विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉ. जसवंत यादव के निधन पर व्यक्त किया गहरा शोक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बहरोड़ विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉ. जसवंत यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. यादव का सम्पूर्ण जीवन क्षेत्र के विकास और जनसेवा के लिए समर्पित रहा। उनके जनकल्याणकारी कार्यों को सदैव याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देनेे तथा शोकाकुल परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।डॉ. जसवंत यादव के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर यादव के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि वे अनुभवी नेता थे। गहलोत ने बताया कि पिछले दिनों चेन्नई में स्वास्थ्य लाभ के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी उनके निधन पर दुख जताया।