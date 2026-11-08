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राजस्थान: रोडवेज में 211 परिचालकों की नियुक्ति निरस्त, चयन के बाद भी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे अभ्यर्थी

Sun, 08 Nov 2026 11:32 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Sun, 08 Nov 2026 11:32 AM IST
सार

राजस्थान रोडवेज में परिचालक के 500 पदों पर हुई भर्ती में अंतिम रूप से चयनित 471 अभ्यर्थियों में से 211 ने निर्धारित समय सीमा में ड्यूटी जॉइन नहीं की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इन सभी की नियुक्तियां निरस्त कर दी हैं।

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(प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्थान रोडवेज में परिचालक पद पर चयनित होने के बावजूद ड्यूटी जॉइन नहीं करने वाले 211 अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निर्धारित समय सीमा में पदभार ग्रहण नहीं करने पर यह कार्रवाई की है। इन अभ्यर्थियों की संख्या अंतिम रूप से चयनित 471 अभ्यर्थियों का करीब 45 प्रतिशत है। नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद भी इतने अभ्यर्थियों के ड्यूटी पर नहीं पहुंचने से रोडवेज में परिचालक भर्ती के 211 पद खाली रह गए हैं।

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500 पदों के लिए हुई थी भर्ती प्रक्रिया

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) में परिचालक के 500 रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया आयोजित की थी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बोर्ड ने 471 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया था। इसके बाद रोडवेज प्रशासन ने चयनित अभ्यर्थियों को अलग-अलग कार्यस्थलों पर नियुक्त करने के लिए आदेश जारी किए थे। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा में संबंधित स्थान पर पहुंचकर पदभार ग्रहण करना था।

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चयनित 471 में से 211 ने नहीं किया जॉइन

नियुक्ति आदेश जारी होने के बावजूद 211 अभ्यर्थी तय समय में ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए। यह अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का लगभग 45 प्रतिशत है। पदभार ग्रहण नहीं करने के कारण इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

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नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार, निर्धारित समय सीमा तक पदभार ग्रहण नहीं करने वाले सभी 211 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद रोडवेज में परिचालक भर्ती के तहत ये 211 पद फिलहाल खाली रह गए हैं।

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