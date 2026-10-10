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Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Sariska Tiger Reserve on Alert as Tiger ST-15 and Two-Year-Old Cub Go Missing

राजस्थान: सरिस्का में बाघ एसटी-15 और शावक लापता, वन विभाग की बढ़ी चिंता

Sat, 10 Oct 2026 08:06 AM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Sat, 10 Oct 2026 08:06 AM IST
सार

सरिस्का में 10 वर्षीय बाघ ST-15 तीन सप्ताह और बाघिन ST-27 का दो वर्षीय शावक एक महीने से लापता है। वन विभाग ने तलाश तेज कर दी है।

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Sariska Tiger Reserve on Alert as Tiger ST-15 and Two-Year-Old Cub Go Missing
सरिस्का

विस्तार
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सरिस्का बाघ अभयारण्य में 10 वर्षीय बाघ ST-15 और बाघिन ST-27 का दो वर्षीय शावक लंबे समय से नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों का पता नहीं चलने से वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। विभाग ने उनकी तलाश के लिए अतिरिक्त टीमें लगाई हैं।

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बाघ ST-15 करीब तीन सप्ताह से लापता है, जबकि बाघिन ST-27 का शावक लगभग एक महीने से दिखाई नहीं दिया है। शावक के पगमार्क मिलने से उसकी मौजूदगी के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन कैमरा ट्रैप में अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

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ST-15 की टेरेटरी में दूसरे बाघों की हलचल

ST-15 की टेरेटरी में बाघ ST-21 और ST-25 की आवाजाही बढ़ने से भी वन विभाग की चिंता बढ़ी है। सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ने के साथ टेरेटरी को लेकर संघर्ष की आशंका बनी रहती है। ऐसे में दोनों बाघों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

वन विभाग की टीमें संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही हैं। अब कैमरा ट्रैप में दर्ज तस्वीरों और गतिविधियों की दोबारा जांच कर अभियान तेज किया जाएगा। फिलहाल ST-15 और शावक की स्थिति को लेकर कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है।

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