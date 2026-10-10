राजस्थान: सरिस्का में बाघ एसटी-15 और शावक लापता, वन विभाग की बढ़ी चिंता

सरिस्का बाघ अभयारण्य में 10 वर्षीय बाघ ST-15 और बाघिन ST-27 का दो वर्षीय शावक लंबे समय से नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों का पता नहीं चलने से वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। विभाग ने उनकी तलाश के लिए अतिरिक्त टीमें लगाई हैं।

बाघ ST-15 करीब तीन सप्ताह से लापता है, जबकि बाघिन ST-27 का शावक लगभग एक महीने से दिखाई नहीं दिया है। शावक के पगमार्क मिलने से उसकी मौजूदगी के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन कैमरा ट्रैप में अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

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ST-15 की टेरेटरी में दूसरे बाघों की हलचल

ST-15 की टेरेटरी में बाघ ST-21 और ST-25 की आवाजाही बढ़ने से भी वन विभाग की चिंता बढ़ी है। सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ने के साथ टेरेटरी को लेकर संघर्ष की आशंका बनी रहती है। ऐसे में दोनों बाघों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

वन विभाग की टीमें संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही हैं। अब कैमरा ट्रैप में दर्ज तस्वीरों और गतिविधियों की दोबारा जांच कर अभियान तेज किया जाएगा। फिलहाल ST-15 और शावक की स्थिति को लेकर कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है।