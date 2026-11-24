राजस्थान में पंचायत चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर उठे सवालों के बीच मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों ने भी जोर पकड़ लिया है। इसकी शुरुआत कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के एक बयान से हुई। उन्होंने हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने के बाद भाजपा की चुनावी जीत का उदाहरण दिया तो राजस्थान में भी नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं शुरू हो गईं। अब बयान पर विवाद बढ़ने के बाद किरोड़ी लाल ने सफाई देते हुए साफ किया है कि अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा।

कृषि मंत्री ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार अच्छा काम कर रही है और उनके नेतृत्व में ही भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। उनके इस बयान को मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

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हरियाणा का उदाहरण देकर शुरू की थी नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा

दरअसल, पंचायत चुनावों में भाजपा को मिले झटके के बाद कांग्रेस ने इन नतीजों को 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट बताया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने हरियाणा का उदाहरण दिया था।

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उन्होंने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद पार्टी विधानसभा चुनाव में फिर से जीत हासिल करने में सफल रही।

किरोड़ी के इस बयान के बाद राजस्थान में भी मुख्यमंत्री बदलने की संभावना को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं। उनके बयान को पंचायत चुनावों में हार के बाद भाजपा के नेतृत्व और सरकार की कार्यशैली पर सवाल के रूप में भी देखा गया।



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प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से की मुलाकात

इस पूरे घटनाक्रम के बीच किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से मुलाकात की। इस दौरान पंचायत चुनाव के नतीजों और पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा हुई।

मीडिया से बातचीत में उन्होंने पंचायत चुनावों में हार स्वीकार की। साथ ही कांग्रेस के इस दावे को खारिज किया कि ये नतीजे 2028 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट हैं।

किरोड़ी ने स्पष्ट किया कि हरियाणा का उदाहरण देने के पीछे उनका मकसद राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की मांग करना नहीं था। उनका कहना था कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है और भाजपा अगला विधानसभा चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेगी।

हार के बाद भाजपा में मंथन, बयान से बढ़ी थी सियासी हलचल

पंचायत चुनावों के नतीजों के बाद भाजपा के सामने संगठन और सरकार के प्रदर्शन को लेकर मंथन की चुनौती है। इसी राजनीतिक माहौल में किरोड़ी लाल मीणा के बयान ने नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा को नया आधार दे दिया।