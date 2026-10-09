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नवरात्र की तैयारियां तेज: आमेर के शीला माता मंदिर में 11 से घटस्थापना; छठ से निशा पूजन तक ये रहेगा कार्यक्रम

Fri, 09 Oct 2026 03:24 PM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Fri, 09 Oct 2026 03:24 PM IST
सार

जयपुर के आमेर स्थित शीला माता मंदिर में 11 अक्टूबर को घटस्थापना होगी। 16 अक्टूबर को छठ मेला, 18 को निशा पूजन और 19 अक्टूबर को पूर्णाहुति होगी।

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Shila Mata Temple Navratri 2026: Ghatasthapana on October 11, Chhath Fair on October 16
आमेर शिला माता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शारदीय नवरात्र को लेकर जयपुर के आमेर महल स्थित प्रसिद्ध शीला माता मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। नौ दिनों तक मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस ने दर्शन, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां की हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी बनवारी लाल शर्मा के अनुसार, 11 अक्टूबर को सुबह 11:55 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ घटस्थापना होगी। इसके बाद दोपहर एक बजे से श्रद्धालु माता के दर्शन कर सकेंगे।

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16 अक्टूबर को लगेगा छठ मेला

नवरात्र के दौरान मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। 16 अक्टूबर को मंदिर परिसर में छठ मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसके बाद 18 अक्टूबर की रात 10 बजे माता का विशेष निशा पूजन होगा। 19 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे पूर्णाहुति का कार्यक्रम रखा गया है।

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दोपहर में इस समय बंद रहेंगे मंदिर के पट

मंदिर प्रशासन के अनुसार, दोपहर 12:30 बजे से शाम 4 बजे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकेंगे। दर्शन के लिए आमेर पहुंचने वाले भक्तों को मंदिर के समय का ध्यान रखने की सलाह दी गई है।

सुरक्षा के लिए तैनात रहेगा अतिरिक्त पुलिस बल

नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए आमेर महल परिसर और जलेब चौक में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस, होमगार्ड और सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग और यातायात प्रबंधन की व्यवस्था भी की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करें।

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