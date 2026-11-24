राजस्थान में पंचायत चुनाव का परिणाम आने के बाद अब जिला परिषदों की सत्ता पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है। जिला प्रमुख और उप-जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल करने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने राजनीतिक गणित बैठाना शुरू कर दिया है। जिला परिषदों में चुने गए सदस्यों को अपने पक्ष में एकजुट रखना दोनों दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में अब चुनावी मुकाबला केवल जीती गई सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि सदस्यों के समर्थन और अंतिम समय तक राजनीतिक समीकरण साधने पर टिक गया है।

कई जिला परिषदों में कांग्रेस की मजबूत स्थिति ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। वहीं भाजपा भी उन परिषदों में अपना दावा मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जहां बहुमत का आंकड़ा उसके पक्ष में नहीं है। दोनों दलों की नजर अब जिला स्तर पर सत्ता की कमान हासिल करने पर है। सदस्यों की बाड़ेबंदी और राजनीतिक जोड़-तोड़ की चर्चाओं के बीच जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है।

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जयपुर में जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवंबर और उप-जिला प्रमुख का चुनाव 26 नवंबर को होगा। दोनों दिन सुबह 10 बजे जयपुर जिला परिषद सभागार में चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक के अनुसार, प्रशासन ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।

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इस समय होगा मतदान और मतगणना

25 नवंबर को जिला प्रमुख के चुनाव के लिए सुबह 10 बजे प्रक्रिया शुरू होगी। सुबह 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 11:30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित होंगे। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होते ही मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे।

इसी तरह 26 नवंबर को उप-जिला प्रमुख का चुनाव होगा। इसके लिए भी यही कार्यक्रम रहेगा। दोनों पदों पर जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य ही चुनाव लड़ सकेंगे और मतदान करेंगे।

जिला परिषदों की सत्ता का नया समीकरण

जिला प्रमुख और उप-जिला प्रमुख के चुनाव पंचायत चुनाव के बाद ग्रामीण राजनीति का अगला बड़ा मुकाबला हैं। इन पदों पर जीत से राजनीतिक दलों को जिलों में संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने के साथ स्थानीय प्रशासनिक और राजनीतिक नेतृत्व स्थापित करने का मौका मिलेगा। यही वजह है कि दोनों दल अपने निर्वाचित सदस्यों को एकजुट रखने और जरूरी समर्थन जुटाने में लगे हैं।

चुनाव में शामिल होने वाले सदस्यों को निर्वाचन प्रमाण पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना होगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पंचायत चुनाव के बाद बने राजनीतिक समीकरण जिला परिषदों में किस पार्टी के पक्ष में जाते हैं।