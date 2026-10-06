राजस्थान: गुलाबी ठंड की दस्तक के बीच बारिश की आहट, 12 अक्टूबर से बदल सकता है मौसम

राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद अब मौसम में बदलाव साफ दिखाई देने लगा है। सोमवार को कई जिलों में दिन के तापमान में गिरावट आई, जबकि दक्षिणी राजस्थान में रातें ठंडी होने लगी हैं। हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर में भी दिन का पारा 2 डिग्री तक गिरा और 40 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस सप्ताह प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। हालांकि अगले सप्ताह 12 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत हैं। इसके असर से उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में बादल छा सकते हैं और कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

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दक्षिणी राजस्थान में शुरू हुई गुलाबी ठंड

रात के तापमान में गिरावट का असर दक्षिणी जिलों में ज्यादा महसूस होने लगा है। सोमवार को उदयपुर में न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री, सिरोही में 18.9, प्रतापगढ़ में 19.5 और डूंगरपुर में 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे इन इलाकों में रात के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगी है।

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दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में भी दिन की गर्मी कुछ कम हुई है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर में अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई और पारा 40 डिग्री से नीचे आ गया।



इस सप्ताह साफ रहेगा मौसम

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 30 से 40 डिग्री और रात का तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

12 अक्टूबर से फिर बदल सकता है मौसम

अगले सप्ताह 12 अक्टूबर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत हैं। इसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी जिलों में बादल छा सकते हैं। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश भी होने की संभावना है। ऐसे में अभी जहां दिन में गर्मी बनी हुई है, वहीं अगले सप्ताह मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है।

जयपुर में दिन गर्म, शाम को बदला मौसम

राजधानी जयपुर में सोमवार को दिनभर आसमान साफ रहा और तेज धूप के कारण गर्मी महसूस हुई। हालांकि शाम के समय मौसम में बदलाव नजर आया। शहर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री अधिक रहा।