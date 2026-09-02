मौसम अपडेट: राजस्थान में आज से मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार, 4 सितंबर से बारिश बढ़ने के आसार

राजस्थान में बीते 4 दिनों से बारिश का दौर थमा हुआ है। सितंबर के पहले दिन प्रदेश में बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से मानसून ब्रेक खत्म होने के संकेत हैं। बंगाल की खाड़ी में बने मौसम सिस्टम के आगे बढ़ने के साथ प्रदेश में बारिश की गतिविधियां दोबारा बढ़ सकती हैं। बुधवार और गुरुवार को पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं, 4 सितंबर से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। बारिश थमने के कारण प्रदेश में तापमान एक बार फिर बढ़ गया है। कई शहरों में दिन का पारा 34 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में श्रीगंगानगर 39.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहा। जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई शहरों में भी तापमान 34 से 39 डिग्री के बीच रहा। उमस और तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा।

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