चुनावी मिजाज की तरह राजस्थान में मौसम भी ले रहा बार-बार करवट, 11 से बारिश के आसार; 14 सितंबर तक रहेगा असर

चुनावी मिजाज की तरह राजस्थान में मौसम भी बार-बार करवट ले रहा है। मानसून कमजोर पड़ने के बाद जहां अगले दो दिन प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कम रहने वाली हैं, वहीं 11 सितंबर से मौसम फिर बदल सकता है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए लो-प्रेशर सिस्टम के असर से 11 से 14 सितंबर के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 सितंबर को राजस्थान में बारिश की गतिविधियां काफी कम रहेंगी। इस दौरान कई जिलों में मौसम साफ रहने और धूप निकलने से तापमान बढ़ सकता है। इसके बाद 11 सितंबर से बादलों की आवाजाही और बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं।

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11 सितंबर से बदलेगा मौसम

बंगाल की खाड़ी में 11 सितंबर के आसपास नया लो-प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान और उससे सटे इलाकों में 11 से 13 सितंबर के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। जयपुर के लिए मौसम विभाग ने 11, 12 और 13 सितंबर को गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। 14 सितंबर को भी जयपुर में बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना बनी हुई है। हालांकि अभी पूरे राजस्थान के लिए भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग के 8 सितंबर के पूर्वानुमान में 14 सितंबर तक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान दोनों के लिए कोई चेतावनी नहीं है।

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14 सितंबर तक बदलता रहेगा मौसम

यानी अगले कुछ दिन राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदलता दिखाई देगा। 9-10 सितंबर को गर्मी और उमस के बाद 11 सितंबर से बादल और बारिश दस्तक दे सकती है। 12 और 13 सितंबर को बारिश की गतिविधियां बढ़ने के बाद 14 सितंबर को भी कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। जयपुर के पूर्वानुमान में 14 सितंबर को अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।

अभी गर्मी-उमस से राहत नहीं

बारिश की गतिविधियां कमजोर होने के कारण प्रदेश में गर्मी और उमस का असर बना हुआ है। श्रीगंगानगर में तापमान करीब 39 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं जयपुर में भी दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। जयपुर में 9 और 10 सितंबर को अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री रहने का अनुमान है। इसके बाद 11 सितंबर से तापमान में थोड़ी गिरावट के साथ बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

मानसून की विदाई में भी हो सकती है देरी

कमजोर मानसून के बीच अब प्रदेश में मानसून की विदाई की चर्चा भी शुरू हो गई है। हालांकि अगले कुछ दिनों में बनने वाला नया सिस्टम पूर्वी राजस्थान में बारिश कराता है तो मानसून की विदाई की प्रक्रिया आगे खिसक सकती है। फिलहाल मौसम का मिजाज पूरी तरह स्थिर नहीं है। दो दिन गर्मी और उमस, फिर बारिश की संभावना और उसके बाद दोबारा मौसम में बदलाव- राजस्थान में मानसून का यह उतार-चढ़ाव सितंबर के दूसरे सप्ताह में भी जारी रहने वाला है।