राजस्थान निकाय चुनाव: अलवर में वार्ड 53 में दो घंटे बाद शुरू हुआ मतदान, ईवीएम खराब होने से मचा हंगामा

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अलवर नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 53 के बूथ नंबर 91 पर EVM खराब होने से करीब दो घंटे तक मतदान प्रभावित रहा। सुबह 7 बजे से ही मतदाता मतदान के लिए पहुंच गए थे, लेकिन EVM शुरू नहीं होने के कारण उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। पहली EVM खराब होने के बाद दूसरी मशीन मंगाई गई, लेकिन उसमें भी तकनीकी खराबी सामने आई और बीप की आवाज नहीं आ रही थी। इससे मतदाताओं में आक्रोश बढ़ गया और करीब दो घंटे तक मतदान केंद्र पर हंगामे की स्थिति बनी रही।