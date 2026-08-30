राजस्थान में 3 दिन मौसम रहेगा साफ; 2 सितंबर के बाद पूर्वी हिस्सों में बारिश के आसार

राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। शनिवार को लगातार दूसरे दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश नहीं हुई और कई शहरों में मौसम साफ रहा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान बढ़ने से गर्मी का असर भी महसूस हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो-तीन दिन प्रदेश में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना है। इसके बाद सितंबर की शुरुआत में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।

क्यों थमी बारिश? मानसून ट्रफ राजस्थान से दूर

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल मानसून ट्रफ राजस्थान के ऊपर सक्रिय नहीं है। ट्रफ का रुख उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों की ओर होने के कारण राजस्थान में नमी और बारिश कराने वाली गतिविधियों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है।

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इसी वजह से प्रदेश में आसमान साफ रहने और दिन के तापमान में बढ़ोतरी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग लगातार मानसून ट्रफ और बंगाल की खाड़ी में बनने वाली प्रणालियों पर नजर बनाए हुए है।

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सितंबर की शुरुआत में फिर बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान के मुताबिक सितंबर की शुरुआत में बंगाल की खाड़ी की गतिविधियों का असर उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम पर पड़ सकता है। इससे राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां दोबारा बढ़ने की संभावना बन सकती है। खासकर भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि अभी इसे व्यापक बारिश या भारी बारिश का पक्का पूर्वानुमान नहीं माना जा सकता।

2 सितंबर को लेकर क्या स्थिति है?

29 अगस्त को जारी मौसम विभाग के आधिकारिक चेतावनी बुलेटिन में 2 सितंबर के लिए पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कोई चेतावनी दर्ज नहीं थी। इसलिए किसी खास जिले में यलो अलर्ट का दावा मौसम विभाग के अगले अपडेट के बाद ही स्पष्ट होगा।

जयपुर में अगले कुछ दिन बारिश के आसार कम

राजधानी जयपुर में भी अगले कुछ दिनों में मौसम मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है। दिन में धूप के साथ गर्मी महसूस हो सकती है, जबकि सुबह और रात के समय मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रह सकता है। सितंबर की शुरुआत में यदि पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हैं तो जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी स्थानीय स्तर पर बादल और हल्की बारिश की संभावना बन सकती है।