फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Rajasthan Weather: Dry Spell to Continue for 3 Days, Rain May Return in Eastern Parts From September 2

राजस्थान में 3 दिन मौसम रहेगा साफ; 2 सितंबर के बाद पूर्वी हिस्सों में बारिश के आसार

Sun, 30 Aug 2026 08:37 AM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Sun, 30 Aug 2026 08:37 AM IST
सार

राजस्थान में अगले तीन दिन मौसम शुष्क रहेगा। मानसून ट्रफ दूर होने से बारिश थमी है। सितंबर की शुरुआत में बंगाल की खाड़ी की प्रणाली के असर से पूर्वी राजस्थान में बारिश बढ़ सकती है।

विज्ञापन
Rajasthan Weather: Dry Spell to Continue for 3 Days, Rain May Return in Eastern Parts From September 2
जयपुर का मौसम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। शनिवार को लगातार दूसरे दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश नहीं हुई और कई शहरों में मौसम साफ रहा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान बढ़ने से गर्मी का असर भी महसूस हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो-तीन दिन प्रदेश में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना है। इसके बाद सितंबर की शुरुआत में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 

विज्ञापन

क्यों थमी बारिश? मानसून ट्रफ राजस्थान से दूर

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल मानसून ट्रफ राजस्थान के ऊपर सक्रिय नहीं है। ट्रफ का रुख उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों की ओर होने के कारण राजस्थान में नमी और बारिश कराने वाली गतिविधियों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है।

विज्ञापन

इसी वजह से प्रदेश में आसमान साफ रहने और दिन के तापमान में बढ़ोतरी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग लगातार मानसून ट्रफ और बंगाल की खाड़ी में बनने वाली प्रणालियों पर नजर बनाए हुए है।

विज्ञापन
विज्ञापन

यह भी पढें- नागौर: राखी के दिन युवक की हत्या, प्रेम संबंध और रंजिश का एंगल; भाई-बहन गिरफ्तार

सितंबर की शुरुआत में फिर बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान के मुताबिक सितंबर की शुरुआत में बंगाल की खाड़ी की गतिविधियों का असर उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम पर पड़ सकता है। इससे राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां दोबारा बढ़ने की संभावना बन सकती है। खासकर भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि अभी इसे व्यापक बारिश या भारी बारिश का पक्का पूर्वानुमान नहीं माना जा सकता।

2 सितंबर को लेकर क्या स्थिति है?

29 अगस्त को जारी मौसम विभाग के आधिकारिक चेतावनी बुलेटिन में 2 सितंबर के लिए पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कोई चेतावनी दर्ज नहीं थी। इसलिए किसी खास जिले में यलो अलर्ट का दावा मौसम विभाग के अगले अपडेट के बाद ही स्पष्ट होगा।

जयपुर में अगले कुछ दिन बारिश के आसार कम

राजधानी जयपुर में भी अगले कुछ दिनों में मौसम मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है। दिन में धूप के साथ गर्मी महसूस हो सकती है, जबकि सुबह और रात के समय मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रह सकता है। सितंबर की शुरुआत में यदि पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हैं तो जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी स्थानीय स्तर पर बादल और हल्की बारिश की संभावना बन सकती है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed