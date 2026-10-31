जयपुर में आज क्या खास: रन फॉर यूनिटी, इंदिरा गांधी जयंती और अलवर में सिंधिया-भूपेंद्र यादव की पदयात्रा

राजस्थान में आज राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से दिन काफी अहम रहने वाला है। राजधानी जयपुर से लेकर अलवर और प्रदेश के अन्य जिलों तक कई बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर जयपुर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम होगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर, भाजपा के अभियान के तहत अलवर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भूपेंद्र यादव पदयात्रा करेंगे। इसके अलावा जयपुर डायलॉग्स का दूसरा दिन, खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए मोबाइल लैब और पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के परिणाम भी आज चर्चा में रहेंगे।

जयपुर में रन फॉर यूनिटी, प्रहलाद जोशी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर जयपुर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसे में उनके संबोधन और बयानों पर भी राजनीतिक गलियारों की नजर रहेगी।

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इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर जयपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान इंदिरा गांधी के राजनीतिक योगदान और उनके कार्यकाल को याद किया जाएगा। इसके साथ ही मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर भी कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आने की संभावना है।

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अलवर में सिंधिया और भूपेंद्र यादव करेंगे पदयात्रा

भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत अलवर जिले में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भूपेंद्र यादव शामिल होंगे। दोनों नेता कार्यक्रम के तहत पदयात्रा करेंगे। भाजपा के इस अभियान को संगठनात्मक और राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जयपुर डायलॉग्स का दूसरा दिन, प्रशांत भूषण और कासिम रसूल इलियास होंगे शामिल

जयपुर डायलॉग्स का आज दूसरा दिन है। पूरे दिन चलने वाले इस आयोजन में साहित्य और सिनेमा जगत से जुड़े कई प्रमुख अतिथि अलग-अलग सत्रों में अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा संविधान, सद्भाव और मौजूदा परिस्थितियों को लेकर एक विशेष सेमिनार भी आयोजित किया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास शामिल होंगे।

मिलावट के खिलाफ मोबाइल लैब से होगी खाद्य पदार्थों की जांच

दीपावली के बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ राजस्थान सरकार की मोबाइल लैब भी आज चर्चा का प्रमुख विषय रहेगी। हाईटेक जांच मशीनों से लैस यह मोबाइल लैब शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर खाद्य पदार्थों के नमूनों की मौके पर जांच करेगी। जांच प्रक्रिया के तहत कुछ नमूनों की रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि अन्य जांचों की रिपोर्ट कुछ घंटे बाद मोबाइल फोन पर भेजी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो सकेगी।

पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के परिणाम होंगे जारी

राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना पूरी होने के बाद आज सरपंच और वार्ड पंचों के परिणाम जारी किए जाएंगे। नतीजों को लेकर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की नजरें मतगणना पर रहेंगी। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में चुनाव परिणामों को लेकर राजनीतिक और स्थानीय स्तर पर भी हलचल बनी रहेगी।

हनुमान बेनीवाल के पत्र और सीबीआई जांच की मांग पर भी नजर

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में एक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी आज राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय रहेगी। इस मामले में शिखर अग्रवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नामों की चर्चा भी सामने आई है। ऐसे में इस मुद्दे पर आगे क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी नजर रहेगी।