राजस्थान: सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हो रही मजबूत, रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 1900 नई बसें; सुगम होगा सफर

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नेटवर्क का विस्तार और बेहतर सुविधाएं

निगम प्रशासन अपने इस बेड़े में विविध श्रेणियों की आधुनिक गाड़ियां जोड़ रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक, वातानुकूलित, स्लीपर, ब्लू लाइन और सामान्य श्रेणी की बसें शामिल हैं। इन बसों के आने से ग्रामीण इलाकों के साथ लंबी दूरी के प्रमुख मार्गों पर परिवहन सेवाओं का व्यापक विस्तार संभव हो सकेगा। इससे न केवल स्थानीय यात्रियों को निजी वाहन चालकों की मनमानी से मुक्ति मिलेगी, बल्कि पर्यटकों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। निगम ने 149 अतिरिक्त डीजल बसों की खरीद प्रक्रिया भी शुरू की है, जिससे नई बसों की कुल संख्या दो हजार के आंकड़े को पार कर जाएगी। विज्ञापन



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आय में बढ़ोतरी और नए रोजगार

बसों का बेड़ा बढ़ने से राजस्थान रोडवेज का दैनिक परिचालन और राजस्व दोनों काफी बढ़ जाएंगे। वर्तमान समय में रोडवेज की बसें प्रतिदिन औसतन 13.80 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। नई बसों के जुड़ने से प्रतिदिन के परिचालन में 7.47 लाख किलोमीटर का इजाफा होगा, जिससे कुल दैनिक सफर बढ़कर 21.27 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाने का अनुमान है। इस परिचालन विस्तार के चलते निगम की दैनिक आय भी मौजूदा 6.50 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 10.01 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। इसके अलावा बसों की संख्या में बढ़ोतरी होने से रोडवेज विभाग में चालकों और परिचालकों के पदों पर नई भर्तियों का मार्ग भी पूरी तरह साफ होगा, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।



सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी मजबूत

राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा के अनुसार इस विस्तार योजना से प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अत्यधिक मजबूत और सुदृढ़ बनेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिसंबर और जनवरी माह में चरणबद्ध रूप से शामिल की जा रही 1900 नई बसें यात्रियों को सुगम, सुरक्षित तथा आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। वर्ष 2017-18 के बाद पहली बार निगम के बेड़े में बसों की संख्या पांच हजार के पार पहुंचने वाली है। इस नई व्यवस्था से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ अंतरराज्यीय मार्गों पर भी दैनिक बस सेवाओं की उपलब्धता में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।



निगम प्रशासन अपने इस बेड़े में विविध श्रेणियों की आधुनिक गाड़ियां जोड़ रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक, वातानुकूलित, स्लीपर, ब्लू लाइन और सामान्य श्रेणी की बसें शामिल हैं। इन बसों के आने से ग्रामीण इलाकों के साथ लंबी दूरी के प्रमुख मार्गों पर परिवहन सेवाओं का व्यापक विस्तार संभव हो सकेगा। इससे न केवल स्थानीय यात्रियों को निजी वाहन चालकों की मनमानी से मुक्ति मिलेगी, बल्कि पर्यटकों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। निगम ने 149 अतिरिक्त डीजल बसों की खरीद प्रक्रिया भी शुरू की है, जिससे नई बसों की कुल संख्या दो हजार के आंकड़े को पार कर जाएगी।ये भी पढ़ें- हैवानियत: 13 साल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, कोचिंग से लौटते समय स्कूटी पर अगवा कर तलघर में ले गए दो युवक बसों का बेड़ा बढ़ने से राजस्थान रोडवेज का दैनिक परिचालन और राजस्व दोनों काफी बढ़ जाएंगे। वर्तमान समय में रोडवेज की बसें प्रतिदिन औसतन 13.80 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। नई बसों के जुड़ने से प्रतिदिन के परिचालन में 7.47 लाख किलोमीटर का इजाफा होगा, जिससे कुल दैनिक सफर बढ़कर 21.27 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाने का अनुमान है। इस परिचालन विस्तार के चलते निगम की दैनिक आय भी मौजूदा 6.50 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 10.01 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। इसके अलावा बसों की संख्या में बढ़ोतरी होने से रोडवेज विभाग में चालकों और परिचालकों के पदों पर नई भर्तियों का मार्ग भी पूरी तरह साफ होगा, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा के अनुसार इस विस्तार योजना से प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अत्यधिक मजबूत और सुदृढ़ बनेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिसंबर और जनवरी माह में चरणबद्ध रूप से शामिल की जा रही 1900 नई बसें यात्रियों को सुगम, सुरक्षित तथा आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। वर्ष 2017-18 के बाद पहली बार निगम के बेड़े में बसों की संख्या पांच हजार के पार पहुंचने वाली है। इस नई व्यवस्था से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ अंतरराज्यीय मार्गों पर भी दैनिक बस सेवाओं की उपलब्धता में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।

राजस्थान रोडवेज अपने बेड़े में 1900 नई बसें शामिल करने जा रहा है, जिससे यात्रियों का सफर काफी सुगम हो जाएगा। दिसंबर और जनवरी के दौरान चरणबद्ध तरीके से बेड़े में शामिल होने वाली इन नई गाड़ियों के साथ ही राज्य निगम की कुल बसों की संख्या 3512 से बढ़कर 5412 तक पहुंच जाएगी। इस तरह सार्वजनिक परिवहन बेड़े के आकार में लगभग 54.1 फीसदी की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लगभग आठ साल के लंबे अंतराल के बाद रोडवेज के पास इतनी बड़ी संख्या में बसें मौजूद होंगी।