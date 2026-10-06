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राजस्थान: पुलिस को मिलेंगे दस हजार नए कांस्टेबल, डीजीपी राजीव शर्मा ने बताया पूरा प्लान

Tue, 06 Oct 2026 07:54 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Tue, 06 Oct 2026 07:54 AM IST
सार

राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा ने बताया कि पिछले साल भर्ती किए गए 10 हजार कांस्टेबल इसी महीने प्रशिक्षण पूरा कर फील्ड ड्यूटी के लिए उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इन पुलिसकर्मियों को पहली बार केंद्रीय गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए मॉडल पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया है।

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पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव शर्मा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पिछले साल भर्ती किए गए 10 हजार कांस्टेबल इसी महीने फील्ड ड्यूटी के लिए उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन्हीं परिसर में इन कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। इसके बाद नए भर्ती हुए पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण शुरू किया गया और पहली बार केंद्रीय गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) की ओर से निर्धारित नए मॉडल पाठ्यक्रम को प्रशिक्षण में लागू किया गया।

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डीजीपी ने बताया कि प्रशिक्षित कांस्टेबलों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड अब आयोजित हो रही है। इसी तरह अन्य प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण पूरा कर चुके कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड अलग-अलग तारीखों पर हो रही है। इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद इस महीने राजस्थान पुलिस को 10 हजार नए कांस्टेबल फील्ड ड्यूटी के लिए मिल जाएंगे।

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महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने पर जोर

डीजीपी राजीव शर्मा ने पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों में महिलाओं की मौजूदगी से संवेदनशीलता बढ़ती है। अगर कोई महिला शिकायतकर्ता परेशानी में थाने पहुंचती है और वहां उसे वर्दी में महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिसकर्मी दिखाई देती है तो वह अपनी समस्या ज्यादा सहजता और प्रभावी तरीके से बता पाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने से पुलिस व्यवस्था में संवेदनशीलता और मजबूत होगी। महिला शिकायतकर्ताओं के लिए अपनी समस्याएं साझा करना आसान होगा और पुलिस भी उनकी शिकायतों को बेहतर तरीके से समझ सकेगी।

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निष्पक्ष तरीके से ड्यूटी करती है पुलिस

डीजीपी ने पुलिस की चुनावी ड्यूटी को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम निष्पक्ष तरीके से करती है। अब तक हुए सभी चुनाव शांतिपूर्ण रहे हैं। पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि जो भी व्यक्ति मतदान करना चाहता है, वह बिना किसी विवाद या भेदभाव के अपने घर से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंच सके और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पुलिस की ओर से सभी लोगों को निष्पक्ष माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया और इस संबंध में कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई।

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