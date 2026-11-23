राजस्थान में सर्दी ने अब अपना तीखा असर दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ी पर्यटन स्थल माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात में ओस की बूंदें जमने लगी हैं। वहीं शेखावाटी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों में भी रात का तापमान लगातार गिर रहा है। सीकर, फतेहपुर और नागौर में पारा 10 डिग्री से नीचे रहने से सुबह और देर रात गलन वाली सर्दी महसूस की जा रही है।

प्रदेश में उत्तरी हवाओं के चलते रातें ज्यादा ठंडी हो रही हैं। दूसरी ओर दिन में धूप निकलने से कुछ राहत बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान सर्द हवाओं के कारण रात के तापमान में मामूली और गिरावट हो सकती है।

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माउंट आबू में ओस की बूंदें जमने लगीं

माउंट आबू में सर्दी का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहां लगातार दूसरे दिन तापमान जमाव बिंदु यानी शून्य डिग्री पर पहुंच गया। रात में तापमान गिरने से खुले स्थानों पर ओस की बूंदें जमने लगी हैं। सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं के कारण लोगों को गलन महसूस हो रही है।

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शेखावाटी के सीकर और फतेहपुर के साथ नागौर में भी रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। रविवार को सीकर में न्यूनतम तापमान 8.5, फतेहपुर में 8.1 और नागौर में 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उदयपुर में भी न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री रहा।



उत्तर-पश्चिम राजस्थान में दिन का तापमान भी गिरा

रविवार को प्रदेश के अधिकांश शहरों में आसमान साफ रहा, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। उत्तर-पश्चिम राजस्थान के फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली सहित कई शहरों में अधिकतम तापमान में करीब दो डिग्री तक की कमी दर्ज की गई। बाड़मेर को छोड़कर प्रदेश के सभी शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे रहा।

पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, चूरू, पिलानी और सिरोही में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इन इलाकों में भी रात के समय ठंड का असर बढ़ गया है।

जयपुर में लगातार चौथे दिन रात का पारा 15 डिग्री से नीचे

राजधानी जयपुर में भी सर्दी धीरे-धीरे तेज हो रही है। रविवार को यहां न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री और अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर में लगातार चौथा दिन रहा, जब रात का तापमान 15 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। ग्रामीण इलाकों में सुबह हल्की धुंध भी दिखाई दी। हालांकि दिन में धूप निकलने से मौसम सुहावना बना हुआ है।

अजमेर में अधिकतम तापमान 27.7 और न्यूनतम 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां भी सुबह और शाम ठंड का असर बढ़ने लगा है।

अगले एक सप्ताह मौसम साफ, रात में और बढ़ सकती है ठंड

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आसमान साफ रहने और उत्तरी हवाएं चलने से रात के तापमान में हल्की गिरावट जारी रह सकती है। अजमेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में रात की सर्दी और बढ़ने के आसार हैं।

नवंबर के आखिरी सप्ताह से दिसंबर की शुरुआत तक मौसम में किसी बड़े बदलाव या व्यापक बारिश के संकेत नहीं हैं। ऐसे में फिलहाल दिन में धूप और रात में गलन वाली सर्दी का दौर जारी रहने की संभावना है।