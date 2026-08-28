राजस्थान: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कहर, 3 हादसों में 3 की मौत, 25 घायल; बस-ट्रक की भिड़ंत से हड़कंप

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राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को तीन अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। पहला हादसा स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर से हुआ, जिसमें बस चालक की मौत हो गई और 21 यात्री घायल हुए। दूसरे हादसे में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दो युवकों की जान चली गई। तीसरे हादसे में कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें चार लोग घायल हुए।