फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Rakhi Binds Sibling Love and Trust as Jaipur and Villages Celebrate Raksha Bandhan with Joy

राजस्थान: रक्षाबंधन पर जयपुर में दिखी भाई-बहन के प्रेम की झलक, बाजारों से लेकर घरों तक दिखी त्योहार की रौनक

Fri, 28 Aug 2026 07:32 PM IST
जयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Fri, 28 Aug 2026 07:32 PM IST
सार

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शुक्रवार को जयपुर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक भाई-बहन के प्रेम और विश्वास की झलक देखने को मिली। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और लंबी उम्र की कामना की। बाजारों में राखियों, मिठाइयों और उपहारों की जमकर खरीदारी हुई।

विज्ञापन
Rakhi Binds Sibling Love and Trust as Jaipur and Villages Celebrate Raksha Bandhan with Joy
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शुक्रवार को जयपुर शहर से लेकर जयपुर ग्रामीण के गांवों तक भाई-बहन के प्रेम और विश्वास की तस्वीर देखने को मिली। सुबह से ही घर-आंगन में त्योहार की रौनक रही।बहनों ने पूजा की थाली सजाई, भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और उनकी कलाई पर राखी बांधकर सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार और शगुन देकर हर सुख-दुख में साथ निभाने का वादा किया।

विज्ञापन

रक्षाबंधन के दौरान कई परिवारों में वर्षों बाद भाई-बहनों का मिलन हुआ। दूर-दराज के शहरों में रहने वाले भाई अपनी बहनों से मिलने घर पहुंचे तो परिवार की खुशियां और बढ़ गईं। जिन भाई-बहनों का मिलना संभव नहीं हो पाया, उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से एक-दूसरे को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। 

विज्ञापन

ग्रामीण इलाकों में भी सुबह से ही घरों में विशेष पकवान और मिठाइयां बनाने का सिलसिला शुरू हो गया था। राखी बांधने के बाद परिवार के सदस्य एक साथ बैठे और हंसी-मजाक के बीच त्योहार का आनंद लिया। भाई-बहनों ने एक-दूसरे के साथ तस्वीरें और सेल्फी लेकर इन यादगार पलों को कैमरे में कैद किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

इन राखियों ने विशेष ध्यान खींचा
रक्षाबंधन को लेकर शहर के बाजारों में भी विशेष रौनक दिखाई दी। पारंपरिक रेशमी राखियों के साथ कुंदन, मोती, स्टोन, ब्रेसलेट और आकर्षक डिजाइन वाली राखियों की मांग रही। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर, रंग-बिरंगी और खिलौने जैसी राखियां आकर्षण का केंद्र बनीं। जयपुर में राजस्थानी संस्कृति की झलक वाली राखियां भी लोगों को पसंद आईं। ‘खम्मा घणी सा’ और ‘राम-राम सा’ जैसे संदेशों वाली राखियों ने विशेष ध्यान खींचा।


ये भी पढ़ें- जयपुर में दर्दनाक हादसा: बारिश के पानी से भरे निर्माणाधीन मकान के गड्ढे में डूबे दो मासूम भाई-बहन

राखी के साथ मिठाई, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स और उपहारों की खरीदारी भी खूब हुई। बहनों ने भाइयों की पसंद को ध्यान में रखते हुए राखियां खरीदीं, वहीं भाइयों ने बहनों के लिए उनकी पसंद के उपहार चुने। बाजारों से लेकर घरों तक पूरे दिन उत्सव जैसा माहौल बना रहा।

रक्षाबंधन महज कलाई पर राखी बांधने का पर्व नहीं, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और अपनत्व को मजबूत करने का अवसर है। राखी का धागा भले ही नाजुक हो, लेकिन इससे जुड़ी भावनाएं रिश्तों को मजबूती देती हैं। जयपुर से लेकर गांवों तक यही संदेश गूंजता रहा धागा छोटा सही, लेकिन प्यार और विश्वास हमेशा बड़ा बना रहे।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed