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जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के अनुसार, मृतक लहरीलाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधाबाई पुनावाली में रहते थे। 11 अगस्त की रात गुजरात में रहने वाले उनके बेटे मनोहर लाल ने राधाबाई से फोन पर बात की थी। अगले दिन दंपति के घर पर नहीं मिलने पर तलाश शुरू हुई। 14 अगस्त को दोनों के शव घर में रखे एक बॉक्स में मिले।पुलिस जांच में सामने आया कि पड़ोसी कुशल उर्फ खुशी पालीवाल करीब डेढ़ साल से वारदात की योजना बना रहा था। पुलिस के अनुसार, उसने लोगों और बैंकों से कर्ज लिया था और उसे चुकाने में परेशानी हो रही थी। उसे पता था कि बुजुर्ग दंपति अक्सर घर में अकेले रहते हैं और उनके पास गहने व नकदी रहती है।9 अगस्त को कुशल अपने साथियों चंदन यादव, विकास खरवाड़ और दिलीप चौधरी के साथ पुनावाली पहुंचा। आरोपियों ने घर और आसपास के इलाके की रेकी की। इसके बाद गोगुंडा टोल प्लाजा के पास एक होटल में रुककर वारदात की योजना को अंतिम रूप दिया।10 अगस्त को कुशल और चंदन दोबारा लहरीलाल के घर पहुंचे। पड़ोसी होने के कारण कुशल को घर में प्रवेश मिल गया। राधाबाई ने दोनों को खाना भी खिलाया। इसी दौरान कुशल ने घर में मिली हथौड़ी अपने कपड़ों के नीचे छिपा ली, लेकिन आसपास हलचल देखकर दोनों वहां से चले गए।11 अगस्त की रात किशन और जीवन कुंडली दिखाने के बहाने घर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक, उन्होंने राधाबाई का ध्यान भटकाया, जबकि कुशल घर में घुसकर बाथरूम में छिप गया। बाद में उसके मैसेज पर किशन और जीवन वहां से चले गए। इसके बाद कुशल ने चंदन, दिलीप और विकास को अंदर बुला लिया।पुलिस के अनुसार, आरोपी ऊपर गए और लहरीलाल के सिर पर हथौड़े से वार कर उनकी हत्या कर दी। वहीं राधाबाई की गला घोंटकर हत्या की गई। इसके बाद दोनों शवों को प्लास्टिक की थैलियों में रखकर बेड के स्टोरेज बॉक्स में छिपा दिया गया और सामान से ढक दिया गया।आरोपियों ने राधाबाई की चाबियों का इस्तेमाल कर अलमारी खोली और गहने व नकदी चुरा ली। दोनों के मोबाइल फोन भी ले गए और बाद में उन्हें हाईवे पर फेंक दिया। पुलिस का मानना है कि आरोपियों ने ऐसा सीन बनाने की कोशिश की, जिससे लगे कि दंपति अपनी मर्जी से घर से कहीं गए हैं।पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा का विश्लेषण करने के साथ स्थानीय लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान एक संदिग्ध कार सामने आई, जिसे 9 से 11 अगस्त की रात और 12 अगस्त की सुबह करीब 5 बजे इलाके में देखा गया था। खेरवाड़ा टोल प्लाजा पर भी इसकी मौजूदगी दर्ज हुई।जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने कुशल पालीवाल और उसके साथियों की भूमिका का पता लगाया। गिरफ्तार आरोपियों में कुशल उर्फ खुशी पालीवाल (26), चंदन यादव (27), दिलीप चौधरी (30), किशन पालीवाल (21) और जीवन पालीवाल (21) शामिल हैं। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।