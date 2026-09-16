फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   PM Modi’s Birthday to Be Marked with ‘Aashirwad Ka Diya’; BJP to Run Seva Sankalp Campaign

राजस्थान: पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा का अभियान, शाम 7 बजे जलाए जाएंगे आशीर्वाद के दीये: मदन राठौड़ बोले

Wed, 16 Sep 2026 06:40 PM IST
जयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Wed, 16 Sep 2026 06:40 PM IST
सार

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राजस्थान में ‘सेवा संकल्प अभियान’ शुरू होगा। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में ‘आशीर्वाद का दीया’, स्कूल कार्यक्रम और विभिन्न सेवा गतिविधियां आयोजित होंगी।

विज्ञापन
PM Modi’s Birthday to Be Marked with ‘Aashirwad Ka Diya’; BJP to Run Seva Sankalp Campaign
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिवस प्रदेशभर में उत्साह, सेवा और जनकल्याण की भावना के साथ मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की राष्ट्रसेवा और जनसेवा की यात्रा को समर्पित ‘सेवा संकल्प अभियान’ 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत विभिन्न सेवा कार्यों और जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी।

विज्ञापन


मदन राठौड़ ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेशभर में कार्यकर्ता और आमजन अपने घरों, सार्वजनिक स्थलों और चौपालों पर शाम सात बजे ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाकर प्रधानमंत्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर राष्ट्रसेवा की मंगलकामना करेंगे। बूथ समिति के सदस्य अपने-अपने बूथ क्षेत्र में लाभार्थियों के घर जाकर भी ‘आशीर्वाद का दीया’ प्रज्ज्वलित करेंगे।
विज्ञापन


पढे़ं:  सीएम भजनलाल के गृह जिले में मेयर की कुर्सी का खेल पलटा: भाजपा के सामने निर्दलीय की चुनौती, कांग्रेस कहां?
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की राष्ट्रसेवा को समर्पित इस अभियान में सहभागी बनने और सेवा कार्यों के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने का आह्वान किया। राठौड़ ने कहा कि ‘संकल्प से सेवा और सेवा से सुशासन’ की इस यात्रा को आगे बढ़ाने में प्रत्येक कार्यकर्ता और नागरिक की सहभागिता महत्वपूर्ण है।


राठौड़ ने बताया कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रदेश की सरकारी और निजी स्कूलों में प्रधानमंत्री मोदी के सेवा कार्यों और विकसित भारत की संकल्पना को लेकर जानकारी दी जाएगी। इस दौरान चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। संगठन की ओर से पंचायत से लेकर वार्ड स्तर तक कार्यकर्ता स्कूलों में पहुंचेंगे।

उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान ‘सेवा स्मरण’, ‘आंगन का मिलन’, ‘कहानी बदलाव की’, ‘सेवा ज्योति यात्रा’, ‘सेवा मेरा योगदान’, ‘सेवा सेतु अभियान’, ‘सेवा के रंग’, ‘हैकाथॉन’ और ‘25 साल 25 कहानियां’ सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा का कहना है कि इन कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रसेवा की यात्रा और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाई जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed