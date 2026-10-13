जयपुर: राहुल गांधी पर चुप क्यों हैं गहलोत? राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने बताई वजह; गरमाई सियासत

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मदन राठौर ने कहा कि यदि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य नेताओं की छवि लगातार खराब होती है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के भीतर एक ऐसा चेहरा बच सकता है जिसकी छवि अपेक्षाकृत साफ-सुथरी मानी जाती है। राठौर ने दावा किया कि वह चेहरा अशोक गहलोत का होगा और गहलोत इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मजबूत दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं।राठौर ने कहा कि अशोक गहलोत पहले भी यह कहते रहे हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम चला था, लेकिन उस समय सचिन पायलट को लेकर उन्होंने कई तरह की बातें कही थीं। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और पायलट का राजनीतिक प्रभाव भी कायम है।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी के दिल्ली में किए जा रहे राजनीतिक प्रदर्शन और उनके आचरण पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और जिस तरह का आचरण वह दिल्ली में दिखा रहे हैं, उससे उनकी और कांग्रेस की छवि प्रभावित होती है। ऐसे में अशोक गहलोत को आगे आकर राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि जो कुछ किया जा रहा है, वह उचित नहीं है।राठौर ने कहा कि गहलोत में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वह राहुल गांधी से सीधे कह सकें कि उनका यह रवैया गलत है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर अशोक गहलोत ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं?इसी दौरान राठौर ने कबीर का प्रसिद्ध दोहा “निंदक नियरे राखिए” सुनाते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति आपकी कमियां बताने वाला साथ हो तो वह आपकी छवि खराब होने से बचा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत राहुल गांधी को रोकने या समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।राठौड़ ने इसके पीछे राजनीतिक कारण बताते हुए कहा कि अब उन्हें समझ में आ गया है कि गहलोत राहुल गांधी को क्यों नहीं रोक रहे हैं। उनके मुताबिक इसकी वजह यह है कि अशोक गहलोत खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं।