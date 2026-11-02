झुंझुनूं में मिक्सर मशीन में दौड़ा था करंट: आठ मजदूरों की गई जान, पूर्व सीएम गहलोत समेत इन्होंने उठाया सवाल

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हादसा सोमवार सुबह उदयपुरवाटी क्षेत्र के छापोली गांव में हुआ। सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रही कंक्रीट मिक्सर मशीन का हाइड्रोलिक जैक ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन के संपर्क में आ गया। इससे मशीन में करंट फैल गया और वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे में आठ लोगों की मौत हुई, जबकि पांच अन्य झुलस गए। विज्ञापन विज्ञापन



हादसा सोमवार सुबह उदयपुरवाटी क्षेत्र के छापोली गांव में हुआ। सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रही कंक्रीट मिक्सर मशीन का हाइड्रोलिक जैक ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन के संपर्क में आ गया। इससे मशीन में करंट फैल गया और वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे में आठ लोगों की मौत हुई, जबकि पांच अन्य झुलस गए। झुंझुनूं जिले के छापोली गांव में सड़क निर्माण के दौरान करंट लगने से आठ मजदूरों की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को दो लाख रुपये दिए जाएंगे। हादसे में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

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हाईटेंशन लाइन से टकराई मिक्सर मशीन

हादसा छापोली-कदंब कुंड मार्ग पर सीकर-नीमकाथाना स्टेट हाईवे से करीब 150 मीटर दूर हुआ। उदयपुरवाटी थानाधिकारी रामपाल के अनुसार, रोड़ी-बजरी मिलाने वाली मशीन का हाइड्रोलिक जैक बिजली के तार से छू गया था। घायल मजदूर गीदाराम सैनी ने बताया कि वे मशीन को धक्का देकर दूसरी जगह ले जा रहे थे, तभी वह तार के संपर्क में आ गई। उस समय मौके पर करीब 12 से 13 लोग मौजूद थे।



हादसे में हालेड़ा मांडवारा निवासी हरिराम गुर्जर (30), मंगलचंद गुर्जर (22), कालूराम गुर्जर (29) और पवन गुर्जर (23) की मौत हो गई। छापोली निवासी ठेकेदार विष्णु सैनी (38), सुरेंद्र उर्फ सुरेश सैनी (30), मुकेश सैनी (27) और फतेहचंद सैनी (32) ने भी जान गंवाई। पांच घायलों को उपचार के लिए उदयपुरवाटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

पीएम मोदी ने जताया दुख, दो-दो लाख रुपये की सहायता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को घायलों का उचित उपचार कराने, प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता देने और हादसे की जांच के निर्देश दिए।



गहलोत ने जांच और पर्याप्त मुआवजे की मांग की

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे को बेहद पीड़ादायक बताते हुए इसकी जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि सड़क निर्माण के दौरान दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। गहलोत ने मृतकों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा और हरसंभव सहायता देने की मांग भी की।



कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी हादसे की निष्पक्ष जांच कराने और जवाबदेही तय करने की बात कही। उनका कहना है कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जानी चाहिए।

राजेंद्र गुढ़ा बोले- परिवारों को 20 से 25 लाख रुपये की मदद मिले

पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने मृतकों के परिवारों को 20 से 25 लाख रुपये की सहायता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मृतक गरीब परिवारों से थे और सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। ग्रामीणों ने मृतकों के आश्रितों को संविदा पर नौकरी और प्रत्येक परिवार को दो-दो करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग भी उठाई।



मंत्री खर्रा बोले- वन विभाग की जमीन पर बिना प्रस्ताव बन रही थी सड़क

हादसे की सूचना पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घटना की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि सड़क का निर्माण सरकारी योजना के तहत नहीं हो रहा था। उनके अनुसार, यह वन विभाग की जमीन पर बिना प्रस्ताव के बनाई जा रही थी।



खर्रा ने कहा कि यदि यह सार्वजनिक रास्ता था तो पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव और जमीन के डायवर्जन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती थी। उन्होंने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।