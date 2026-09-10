राजस्थान: थर्ड जेंडर प्रत्याशी पर विवादित टिप्पणी, पूर्व मंत्री परसादी लाल मीणा को निर्वाचन आयोग का नोटिस

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पूर्व मंत्री परसादी लाल मीणा ने वार्ड 1 में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित सभा में वार्ड 34 से भाजपा की थर्ड जेंडर प्रत्याशी मीनू किन्नर को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि यदि मीनू चुनाव जीत गईं तो यह लालसोट पर कलंक होगा और वार्ड की पहचान किन्नर के रूप में बन जाएगी। उन्होंने मतदाताओं से मीनू को चुनाव नहीं जिताने और प्रत्याशी से चुनाव से हटने का आग्रह भी किया था।परसादी लाल मीणा के बयान को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस जारी किया है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय पर जवाब नहीं देने पर एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जवाब का परीक्षण करने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।बयान सामने आने के बाद मीनू किन्नर ने वीडियो जारी कर सवाल किया कि किन्नर पैदा होने में उनका क्या कसूर है। उन्होंने कहा कि वे भी इंसान हैं और चुनाव लड़ना हर नागरिक का अधिकार है। उन्होंने पूर्व मंत्री से हाथ जोड़कर ऐसी टिप्पणी नहीं करने का अनुरोध किया। मीनू ने कहा कि पूरा समाज और बस्ती उनका परिवार है।दूसरी ओर, लालसोट विधायक रामविलास मीणा ने पूर्व मंत्री के वक्तव्य की निंदा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने समर्पित मीनू बुआजी को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन चुनाव में हार की बौखलाहट के कारण पूर्व मंत्री ने प्रत्याशी और मतदाताओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है।