जयपुर की पंचायत समितियों में प्रधान चुनने की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी होगी। जिले की 22 पंचायत समितियों में से 20 में आज मतदान होगा। नामांकन, वोटिंग और मतगणना की प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी की जाएगी। उम्मीद है कि शाम से पहले सभी पंचायत समितियों में प्रधान के नतीजे घोषित हो जाएंगे।

दो पंचायत समितियों में प्रधान का चुनाव निर्विरोध होना तय है। शाहपुरा और आंधी में कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। वहीं, सांगानेर में कांग्रेस और भाजपा ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। यहां आरएलपी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच मुकाबला होगा।

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जयपुर की पांच पंचायत समितियों में प्रधान का चुनाव दिलचस्प रहने की संभावना है। इन समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। दूसरी ओर, कांग्रेस को 14 पंचायत समितियों में, भाजपा को दो और आरएलपी को एक पंचायत समिति में बहुमत हासिल है।

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सांगानेर में आरएलपी और निर्दलीय के बीच मुकाबला

सांगानेर पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए आरएलपी की सीमा चौधरी और निर्दलीय राजकुमार चौधरी आमने-सामने हैं। कांग्रेस और भाजपा ने यहां से उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। सीमा चौधरी वार्ड पांच और राजकुमार चौधरी वार्ड 15 से पंचायत समिति सदस्य चुने गए हैं।

सांगानेर पंचायत समिति में कुल 15 सदस्य हैं। इनमें आरएलपी के आठ, कांग्रेस और भाजपा के तीन-तीन तथा एक निर्दलीय सदस्य है। इस तरह आरएलपी के पास स्पष्ट बहुमत है।



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14 पंचायत समितियों में कांग्रेस मजबूत

जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में से 14 में कांग्रेस के पास बहुमत है। इनमें फागी, आमेर, शाहपुरा, चाकसू, जमवारामगढ़, तूंगा, बस्सी, माधोराजपुरा, कोटखावदा, गोविंदगढ़, झोटवाड़ा, जोबनेर, किशनगढ़ रेनवाल और आंधी शामिल हैं।

भाजपा को सांभरलेक और चौमूं पंचायत समिति में बहुमत मिला है। सांगानेर में आरएलपी बहुमत में है। वहीं अमरसर, जालसू, मौजमाबाद, रामपुरा डाबड़ी और दूदू में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इन समितियों में प्रधान का चुनाव सदस्यों के समर्थन पर निर्भर करेगा।



जयपुर की पंचायत समितियों में प्रधान पद के उम्मीदवार

