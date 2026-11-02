फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Jaipur: Mahindra Thar Catches Fire Outside Police Headquarters, Blaze Spreads to Tata Harrier

जयपुर: पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर थार में लगी आग ने हैरियर को भी चपेट में लिया, दोनों गाड़ियां जलकर कबाड़

Mon, 02 Nov 2026 03:18 PM IST
सौरभ भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Mon, 02 Nov 2026 03:18 PM IST
सार

जयपुर में पुलिस मुख्यालय के बाहर खड़ी महिंद्रा थार में आग लग गई। लपटों ने पास खड़ी टाटा हैरियर को भी चपेट में ले लिया। दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि कोई जनहानि नहीं हुई। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की है।

विज्ञापन
Jaipur: Mahindra Thar Catches Fire Outside Police Headquarters, Blaze Spreads to Tata Harrier
थार जीप - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जयपुर में सोमवार सुबह पुलिस मुख्यालय के बाहर खड़ी महिंद्रा थार में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और पास में खड़ी टाटा हैरियर भी इसकी चपेट में आ गई। दोनों गाड़ियां आग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

विज्ञापन

घटना सुबह करीब 11 बजे पुलिस मुख्यालय के गेट नंबर चार के सामने नाबार्ड के पास वाली गली में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले थार में आग लगी। देखते ही देखते आग फैल गई और पास खड़ी हैरियर तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पाइप से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। इसके बाद सुबह करीब 11:20 बजे दमकल की गाड़ियां पहुंचीं और आग पर काबू पाया।

विज्ञापन

पीएनबी के दो कर्मचारियों की हैं दोनों गाड़ियां

पुलिस के अनुसार, आग की चपेट में आई महिंद्रा थार पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत शुभम की है। उन्होंने वर्ष 2022 में धनतेरस पर यह गाड़ी खरीदी थी। वहीं, टाटा हैरियर भी पीएनबी कर्मचारी राहुल की है। राहुल ने वर्ष 2025 में इसे खरीदा था।

विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढें- राजस्थान: 'वहां पहुंचकर खून बहाओ', यूके के बासित शरीफ ने दी जयपुर डायलॉग्स के मंच पर हमले की धमकी

शॉर्ट सर्किट की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि, आग कैसे लगी, इसका वास्तविक कारण जांच के बाद ही सामने आएगा। घटना के दौरान लोगों ने जलती गाड़ियों के वीडियो भी बनाए।

एसीपी अशोक नगर डॉ. पूनम ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के गेट नंबर चार के बाहर खड़ी थार में अज्ञात कारणों से आग लगी थी। पास में खड़ी सफेद कार भी इसकी चपेट में आ गई। दमकलकर्मियों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। ज्योति नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed