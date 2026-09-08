राजस्थान: विदेश में नौकरी का झांसा, फिर शादी का दबाव; इन्कार पर छात्र से मांगे 5 लाख, महिला टीचर पर केस

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कोचिंग स्टूडेंट को विदेश में नौकरी लगवाने का झांसा देकर नजदीकियां बढ़ाने और बाद में पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में जयपुर पुलिस ने एक महिला टीचर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी शिक्षिका पर छात्र को शादी के लिए मजबूर करने और इन्कार करने पर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने का आरोप है। पीड़ित छात्र की मां ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है।