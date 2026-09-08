फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Student dies by suicide after instagram post vaishali nagar hotel jaipur

राजस्थान: इंस्टाग्राम पर माता-पिता के लिए लिखा आखिरी संदेश, फिर लगाई फांसी; होटल में मिला छात्र का शव

Tue, 08 Sep 2026 09:04 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Tue, 08 Sep 2026 09:04 PM IST
सार

जयपुर के वैशाली नगर क्षेत्र में 22 वर्षीय प्रतियोगी छात्र राकेश होटल के कमरे में मृत मिला। घटना से पहले उसने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट साझा की थी, जिसमें माता-पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाने की बात कही थी। पोस्ट देखकर परिजन होटल पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की।

विज्ञापन
Student dies by suicide after instagram post vaishali nagar hotel jaipur
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित सिरसी रोड पर एक प्रतियोगी छात्र ने होटल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक राकेश जयपुर ग्रामीण के नारायणा का निवासी था और राजधानी में पीजी में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। राकेश (22) ने घटना से पूर्व इंस्टाग्राम पर भावुक संदेश पोस्ट किया था, जिसमें उसने अपने माता-पिता की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने की बात लिखी थी।
विज्ञापन


वैशाली नगर थाने के सहायक उपनिरीक्षक मुकेश के अनुसार, राकेश रविवार रात लगभग 10 बजे खातीपुरा तिराहे के पास होटल गर्वित आया था। उसने होटल में कमरा लिया और बताया कि अगले दिन सुबह छह-सात बजे उसके दोस्त मिलने आएंगे। उसने दोस्तों के आने पर चेकआउट के समय कमरे का किराया 1,000 रुपये देने की बात कही। कमरा लेने के बाद वह बैग के साथ कमरे में चला गया।
विज्ञापन


'माता-पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया'
रात में नशा करने के बाद लगभग एक बजे राकेश ने अपने इंस्टाग्राम खाते पर स्टेटस लगाया। पोस्ट में उसने लिखा कि अब उसका अंतिम समय आ गया है और वह किसी की मदद नहीं कर पाएगा। उसने लिखा, वह अपने माता-पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, इसलिए अब और नहीं जीना चाहता। राकेश ने पोस्ट में होटल का नाम और पता भी लिख दिया था। पोस्ट साझा करने के तुरंत बाद उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: अमायरा मौत केस में फिर गरमाया माहौल, CJP ने ढीली धाराओं और जमानत पर उठाए सवाल, सख्त कार्रवाई की मांग

परिजन पहुंचे, फंदे से लटका मिला शव
चचेरे भाई मंगल चंद ने जब इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखी, तो उसने तुरंत राकेश को कॉल किया। फोन बंद मिलने पर मंगल चंद दो-तीन परिचितों के साथ देर रात लगभग 2:30 बजे ढूंढते हुए होटल गर्वित पहुंचे। परिजनों ने बाहर खड़े होकर आवाजें लगाईं और दरवाजा खटखटाया। अंदर से प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। कमरे के भीतर दाखिल होने पर राकेश फंदे से लटका मिला। जांच में सामने आया कि राकेश आत्महत्या के इरादे से बाजार से रस्सी खरीदकर लाया था और उसे बैग में छिपाकर रखा था। उसने बैग से रस्सी निकालकर फंदा लगाया और अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed