राजस्थान: दुबई-जयपुर फ्लाइट में यात्री ने इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की, उतरते ही पुलिस के हवाले

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दुबई से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या IX-196 में मंगलवार को एक यात्री ने बीच हवा में जमकर हंगामा किया और विमान का इमरजेंसी एग्जिट डोर खोलने का प्रयास किया। यात्री की इस हरकत से विमान में सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी और हड़कंप मच गया। विमान में तैनात क्रू मेंबर की सतर्कता के कारण यात्री इमरजेंसी गेट खोलने में सफल नहीं हो सका। जयपुर पहुंचने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे हिरासत में लेकर सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के हवाले कर दिया।