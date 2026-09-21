जयपुर में साइबर ठगी: दो सौ कमाने के चक्कर में गंवाए 1.75 लाख, टेलीग्राम पर टास्क के जाल में फंसा युवक

साइबर ठगों ने टेलीग्राम पर पार्ट टाइम जॉब और गेम खेलने का झांसा देकर एक युवक से 1,75,000 रुपये ठग लिए। पीड़ित ने फंसी हुई रकम निकालने के लालच में बार-बार रुपये जमा कराए। ठगों ने टास्क पूरा कराने के नाम पर जाल बिछाकर धोखाधड़ी की। इस संबंध में पीड़ित ने भट्टाबस्ती थाने में मामला दर्ज कराया है।

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शास्त्री नगर के विजय नगर निवासी 36 वर्षीय इमरान खान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 29 अगस्त को उनके टेलीग्राम पर एक संदेश आया था। संदेश में ठगों ने 200 से 500 रुपये प्रतिदिन कमाने का झांसा देकर एक लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करने पर पीड़ित एक ग्रुप से जुड़ गया। ग्रुप में बताए अनुसार उसने गेम खेलना शुरू किया। शुरुआत में ठगों ने 2,000 रुपये जमा करने पर 2,500 रुपये मिलने का दावा किया।रुपये जमा कराने के बाद ठगों ने टास्क अधूरा बताकर फिर से संदेश भेजा। आरोपियों ने टास्क पूरा करने के लिए 26,995 रुपये की मांग की। इसके बाद पीड़ित जाल में फंसता चला गया और उसने 58,600 रुपये और जमा करा दिए। जब पीड़ित ने और पैसे न होने की बात कही, तो ठगों ने किसी से पैसे का प्रबंध करने को कहा। ठगों ने दावा किया कि 10 मिनट में टास्क जीतते ही 1,06,550 रुपये वापस मिल जाएंगे।ये भी पढ़ें-झांसे में आकर पीड़ित ने रकम जमा करवा दी। इसके बाद आरोपियों ने 85,600 रुपये का एक और टास्क दे दिया। पीड़ित ने फंसी हुई रकम निकालने की उम्मीद में यह राशि भी जमा करा दी। इसके बाद भी लगातार नया टास्क मिलने पर उसने गेम खेलना बंद कर दिया। 15 सितंबर को सुबह लगभग 10:15 बजे आरोपियों ने टास्क पूरा करने के लिए फोन किया। जब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत करने की बात कही, तो ठगों ने उसे ब्लॉक कर दिया। पीड़ित ने रविवार को थाने पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई।