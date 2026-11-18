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राजस्थान: जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी के लिए बीजेपी-कांग्रेस ने शुरू की जोड़तोड़, निर्दलीयों पर नजर

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Published by: सौरभ भट्ट Updated Wed, 18 Nov 2026 04:32 PM IST

सार पंचायत चुनाव में वोटिंग खत्म होते ही अब जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी के लिए सियासी घमासान शुरू हो गया है। भाजपा 30 से 32 जिला परिषदों में जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस ने सभी 41 पर कब्जे का लक्ष्य रखा है। करीबी मुकाबले वाले जिलों में निर्दलीय सदस्य सत्ता की चाबी बन सकते हैं।

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