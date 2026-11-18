गुलाबी नगरी जयपुर अपने गौरवशाली इतिहास के 300वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। इस अवसर पर जयपुर स्थापना दिवस समारोह के तहत बुधवार को पूरे शहर में उल्लास और उत्सव का माहौल नजर आया। स्थापना दिवस के इस विशेष मौके पर महापौर सुनील कोठारी और सांसद मंजू शर्मा ने गंगापोल दरवाजे पर स्थित भगवान गणेश की विधिवत पूजा-अर्चना की। दोनों जनप्रतिनिधियों ने शहर की लगातार प्रगति, सुख-समृद्धि और नागरिकों की खुशहाली की मंगल कामना की। समारोह को अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए आकाश से हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्पवर्षा की गई।

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