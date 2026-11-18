जयपुर स्थापना दिवस: 300वें वर्ष में प्रवेश का जश्न शुरू, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्पवर्षा,जगमगाएगा स्टेच्यू सर्किल
जयपुर के 300वें वर्ष में प्रवेश के मौके पर गंगापोल दरवाजे पर भगवान गणेश की पूजा-अर्चना के साथ शहर की सुख-समृद्धि की कामना की गई, वहीं हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा ने आयोजन को खास बना दिया। शाम को स्टेच्यू सर्किल पर दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम आयोजित होगा।
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गुलाबी नगरी जयपुर अपने गौरवशाली इतिहास के 300वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। इस अवसर पर जयपुर स्थापना दिवस समारोह के तहत बुधवार को पूरे शहर में उल्लास और उत्सव का माहौल नजर आया। स्थापना दिवस के इस विशेष मौके पर महापौर सुनील कोठारी और सांसद मंजू शर्मा ने गंगापोल दरवाजे पर स्थित भगवान गणेश की विधिवत पूजा-अर्चना की। दोनों जनप्रतिनिधियों ने शहर की लगातार प्रगति, सुख-समृद्धि और नागरिकों की खुशहाली की मंगल कामना की। समारोह को अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए आकाश से हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्पवर्षा की गई।
नागरिक सुविधाओं और विरासत संरक्षण पर जोर
गणेश पूजन के उपरांत महापौर सुनील कोठारी ने कहा कि जयपुर की समृद्धि, चौमुखी विकास और ऐतिहासिक गौरव को आगे बढ़ाने के लिए नगर निगम की ओर से हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने प्रतिबद्धता जताई कि गुलाबी नगरी की प्राचीन और अनमोल विरासत को पूरी तरह सुरक्षित एवं संरक्षित रखते हुए नागरिकों की सुविधाओं में सुधार करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगा। इस गरिमामय समारोह के दौरान नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी, कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे।
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योजनाबद्ध विकास और संध्याकालीन दीप प्रज्ज्वलन
समारोह को संबोधित करते हुए सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि जयपुर को एक व्यवस्थित, स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के उद्देश्य से सरकार और नगर निगम मिलकर सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और शहर की विकास यात्रा को नई गति देने के लिए एक योजनाबद्ध रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा। स्थापना दिवस समारोह की कड़ी में बुधवार यानी आज शाम स्टैच्यू सर्किल पर भव्य दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम होगा। शहर के ऐतिहासिक गौरव और सांस्कृतिक विरासत को समर्पित इन आयोजनों से स्थानीय जयपुरवासियों के बीच खासा उत्साह बना हुआ है।