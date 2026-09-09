राजस्थान निकाय चुनाव: सुबह 10 बजे तक सिकरी में सबसे ज्यादा मतदान, मारवाड़ जंक्शन में सिर्फ 0.22%

राजस्थान निकाय चुनाव में सुबह 10 बजे तक सामने आए मतदान के आंकड़े दिलचस्प तस्वीर दिखा रहे हैं। शुरुआती दौर में बड़े शहरों के बजाय छोटे कस्बों की नगरपालिकाएं मतदान में आगे हैं। सिकरी और सैंपऊ में वोटिंग 48 फीसदी से ज्यादा पहुंच गई, जबकि कई बड़े निकाय अभी 20-25 फीसदी के आसपास हैं। हालांकि यह शुरुआती ट्रेंड है और दिन बढ़ने के साथ तस्वीर बदल सकती है।

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सुबह 10 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के कई निकायों में मतदान का आंकड़ा 30 फीसदी के आसपास या उससे ऊपर पहुंच गया है। इससे संकेत मिल रहा है कि सुबह के शुरुआती घंटों में छोटे शहरों और कस्बों के मतदाताओं में मतदान को लेकर अच्छा उत्साह रहा।

सिकरी और सैंपऊ में 48 फीसदी से ज्यादा मतदान

डीग जिले की सिकरी नगरपालिका में 48.94 फीसदी मतदान के साथ सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। इसके बाद धौलपुर जिले की सैंपऊ नगरपालिका में 48.87 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। बालोतरा जिले की गुडामालानी नगरपालिका में 41.23 फीसदी वोट पड़े। जयपुर जिले की कानोता नगरपालिका में 39.56 फीसदी, ब्यावर की मसूदा नगरपालिका में 38.28 फीसदी और धौलपुर की मनिया नगरपालिका में 38.14 फीसदी मतदान हुआ। अलवर की नौगांव नगरपालिका में 37.79 फीसदी, झुंझुनूं की जाखल नगरपालिका में 37.42 फीसदी और सुल्ताना नगरपालिका में 37.04 फीसदी मतदान दर्ज किया गया।

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बड़े शहरों में शुरुआती मतदान अपेक्षाकृत कम

सुबह 10 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों में बड़े नगर निकायों में मतदान की रफ्तार कई छोटे निकायों की तुलना में कम दिखाई दी। भीलवाड़ा नगर निगम में 15.02 फीसदी, बांसवाड़ा नगर परिषद में 17.19 फीसदी, भरतपुर नगर निगम में 21.04 फीसदी और बारां नगर परिषद में 24.47 फीसदी मतदान दर्ज हुआ।

जयपुर जिले की नगर निकायों में बगरू में 32.02 फीसदी, चाकसू में 29.69 फीसदी, चौमूं में 24.43 फीसदी, दूदू में 33.61 फीसदी, कलाडेरा में 29.94 फीसदी और शाहपुरा में 24.06 फीसदी मतदान हुआ।

मारवाड़ जंक्शन सबसे पीछे

पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन नगरपालिका में सुबह 10 बजे तक महज 0.22 फीसदी मतदान दर्ज हुआ, जो उपलब्ध आंकड़ों में सबसे कम है। इसके बाद बारां की अंता नगरपालिका में 15.16 फीसदी और भीलवाड़ा नगर निगम में 15.02 फीसदी मतदान रहा।