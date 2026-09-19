राजस्थान: दिन में रेकी और रात में वारदात, एक करोड़ के सामान के साथ पुलिस ने तीन शातिर चोरों को किया गिरफ्तार

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पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद उत्तर प्रदेश निवासी भूरा और तस्लीम उर्फ कलीम तथा हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी कुलदीप को पकड़ा है। ये तीनों आरोपी जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। पुलिस उपायुक्त पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान लोहा मंडी रोड, माचड़ा, मांगलियावास नगर और गांधीनगर क्षेत्र में हुई नकबजनी की अन्य वारदात का भी खुलासा हुआ है। पुलिस इस गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है।पुलिस के अनुसार गत 8 सितंबर को बीआरएन रोड लाइंस कंपनी के गोदाम से करीब 60 लाख रुपये कीमत के वाहन पार्ट्स और इलेक्ट्रिक सामान चोरी होने की रिपोर्ट हरमाड़ा थाने में दर्ज हुई थी। गोदाम के सीसीटीवी फुटेज में रात लगभग 2:30 बजे तीन-चार लोग ताला तोड़कर लोडिंग टेम्पो में सामान भरते हुए दिखाई दिए थे। इसके बाद 10 सितंबर को मांगलियावास नगर, गांधीनगर क्षेत्र स्थित एक गोदाम से 17 केबल बंडलों में से सात बंडल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इन बंडलों में करीब सात हजार मीटर कॉपर केबल भरा हुआ था।वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी गलियों के रास्ते लोडिंग टेम्पो ले जाते थे ताकि किसी को शक न हो। आरोपी गोदाम का ताला तोड़कर टेम्पो को सीधे गोदाम के अंदर खड़ा कर लेते थे और उसमें सामान भरकर फरार हो जाते थे। इसके बाद आरोपी चोरी के सामान और कॉपर केबल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट देते थे और कबाड़ियों को बेच देते थे। पुलिस अब चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।