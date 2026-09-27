राजस्थान: शराब पार्टी के बाद पड़ोसी महिला से छेड़छाड़! जयपुर में दो पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार

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राजधानी जयपुर की एक सोसाइटी में शनिवार शाम को पड़ोसी महिला से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। इस घटना में संलिप्तता के आरोप में पुलिस ने दो पुलिस कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिसकर्मियों ने अपने फ्लैट में शराब पार्टी करने के बाद पड़ोसी महिला के साथ गाली-गलौज करते हुए अभद्रता की थी। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों का मेडिकल परीक्षण करवाया और फिर शांतिभंग के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।