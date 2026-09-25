जयपुर: विश्व पर्यटन दिवस पर राजस्थान में पर्यटकों को खास सौगात, 27 सितंबर को स्मारकों-म्यूजियम में फ्री एंट्री

विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर 27 सितंबर को राजस्थान घूमने आने वाले पर्यटकों को खास तोहफा मिलेगा। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग प्रदेश के संरक्षित सभी संग्रहालयों और स्मारकों में भारतीय और विदेशी पर्यटकों को नि:शुल्क प्रवेश देगा। इस दौरान प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के स्वागत के लिए विशेष इंतजाम भी किए जाएंगे।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों आमेर महल और जंतर-मंतर पर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों के जरिए देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को राजस्थान के इतिहास, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा।राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों और संस्कृति को करीब से जानने का यह अवसर पर्यटकों के लिए खास रहेगा। विभाग की ओर से पर्यटन स्थलों पर होने वाली गतिविधियों के जरिए राज्य की विरासत को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।विश्व पर्यटन दिवस पर राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए विभाग ने स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों के स्वागत और सुविधाओं को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। 27 सितंबर को नि:शुल्क प्रवेश के साथ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन पर्यटकों के राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का मौका देगा।