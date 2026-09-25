बांसवाड़ा: 18 लाख की लूट में बीएपी प्रत्याशी समेत चार गिरफ्तार, चुनावी खर्च जुटाने के लिए रची साजिश

बांसवाड़ा के गेमन पुल पर व्यापारी के मुनीम से हुई 18 लाख रुपये की नकदी और कार लूट के मामले में आंबापुरा पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ के दौरान लूट की वारदात से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों में बीएपी पार्टी का एक प्रत्याशी भी शामिल है, जिसने चुनावी खर्च जुटाने के लिए इस पूरी लूट की साजिश रची थी।

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आंबापुरा थाना प्रभारी निर्भयसिंह राणावत ने बताया कि आरोपियों ने लूट की वारदात को पूरी तरह से फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया था। बदमाशों ने पूर्व नियोजित योजना के तहत सड़क पर ट्रैक्टर इस तरह खड़ा कर दिया कि व्यापारी के मुनीम को कार रोकना पड़ी। जैसे ही कार रुकी, बदमाश मुनीम से 18 लाख रुपये की नकदी और कार लूटकर फरार हो गए।जांच के आधार पर आंबापुरा पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में दबिश देकर चार आरोपियों अजय डिंडोर, प्रकाश कटारा, मोहनलाल और कन्हैयालाल को गिरफ्तार कर लिया। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें एमजी अस्पताल ले गई, जहां उनका मेडिकल कराया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों से बांसवाड़ा जिले में हुई अन्य आपराधिक वारदातों के संबंध में भी अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है, जिससे अन्य मामलों का पर्दाफाश हो सकता है।