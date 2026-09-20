राजस्थान: जयपुर हवाई अड्डे पर नया विंटर शेड्यूल, 60 से अधिक होंगी उड़ानें

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वर्तमान में जयपुर हवाई अड्डे से रोजाना औसतन 47 घरेलू उड़ानें संचालित हो रही हैं, जो विंटर शेड्यूल में बढ़कर 60 के पार पहुंच सकती हैं। पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।नए विंटर शेड्यूल के दौरान जयपुर से मुंबई के लिए रोजाना 13 उड़ानें संचालित होंगी, जो वर्तमान में आठ हैं। इनमें इंडिगो की पांच, एयर इंडिया की तीन, एयर इंडिया एक्सप्रेस की तीन, स्पाइसजेट और अकासा एयर की एक-एक उड़ान शामिल रहेगी।दिल्ली के लिए वर्तमान में संचालित छह उड़ानों की संख्या बढ़कर औसतन नौ हो जाएगी। इनमें इंडिगो की पांच, एयर इंडिया की दो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एलायंस एयर की एक-एक उड़ान होगी।इसके अलावा, बेंगलूरु के लिए सात, हैदराबाद तथा कोलकाता के लिए चार-चार और अहमदाबाद के लिए चार उड़ानें संचालित होंगी। पुणे के लिए दो उड़ानें रहेंगी। इससे जयपुर से देश के प्रमुख महानगरों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत होने की उम्मीद है।उदयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ और इंदौर के लिए दो-दो उड़ानें संचालित होंगी। देहरादून, गुवाहाटी और जोधपुर के लिए एक-एक उड़ान रहेगी। जोधपुर जाने वाली इंडिगो की उड़ान जयपुर से सुबह 7:35 बजे रवाना होगी और इसका शेड्यूल फाइनल हो चुका है।एयरलाइंस कंपनियां जैसलमेर, वाराणसी, धर्मशाला तथा भोपाल के लिए भी नई उड़ानें शुरू करने की तैयारी में हैं। हालांकि, इन रूटों का अंतिम शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है। एयरलाइंस ने डीजीसीए स्तर पर प्रस्ताव पेश कर दिए हैं, जिन पर अक्तूबर मध्य तक अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है। मंजूरी मिलने के बाद इन शहरों के लिए जयपुर से हवाई कनेक्टिविटी बढ़ सकती है।