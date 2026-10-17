फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Hanumangarh News ›   Russia Job Fraud Hanumangarh Man Cheated 3.40 Lakh Rupees Fake Work Visa

राजस्थान: रूस में नौकरी का झांसा देकर 3.40 लाख की ठगी, दो साल के वर्क वीजा की जगह थमा दिया 16 दिन का ई-वीजा

Sat, 17 Oct 2026 02:44 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हनुमानगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हनुमानगढ़ Published by: प्रतीक पांडेय Updated Sat, 17 Oct 2026 02:44 PM IST
सार

विदेश में नौकरी और मोटी सैलरी का सपना हनुमानगढ़ के विनोद कुमार के लिए परेशानी का सबब बन गया। रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे 3.40 लाख रुपये ऐंठने का आरोप है। दो साल के वर्क वीजा के बजाय 16 दिन का ई-वीजा मिलने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

विज्ञापन
Russia Job Fraud Hanumangarh Man Cheated 3.40 Lakh Rupees Fake Work Visa
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हनुमानगढ़ के टाउन थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 3.40 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। रूस में 80 हजार रुपये मासिक वेतन और दो साल के वर्क वीजा का झांसा देकर पीड़ित से यह राशि ऐंठी गई थी। पीड़ित विनोद कुमार (40) को दो साल के वर्क वीजा की जगह केवल 16 दिन का ई-वीजा थमा दिया गया, जिससे वहां पहुंचते ही वह ठगी का शिकार बन गए।
विज्ञापन


मॉस्को में नौकरी दिलाने का दिया था भरोसा
हनुमानगढ़ जंक्शन निवासी अमनदीप सिंह ने विनोद कुमार को मॉस्को में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। आरोपी ने हर महीने 80 हजार रुपये वेतन और दो साल का वर्क वीजा दिलाने की बात कही। इस झांसे में आकर विनोद की पत्नी सुमित्रा ने आरोपी अमनदीप सिंह को ऑनलाइन माध्यम से 3.40 लाख रुपये भेजे। इसके अतिरिक्त दिल्ली हवाई अड्डे पर राकेश नामक व्यक्ति को भी 15 हजार रुपये दिए गए।
विज्ञापन


रूस पहुंचने पर फ्लैट और जंगल के मकान में रखा
अप्रैल 2025 में जब विनोद रूस पहुंचे, तो उन्हें पहले नोवोसिबिर्स्क में दो दिन रुकना पड़ा। इसके बाद मॉस्को में सुमित नाम के व्यक्ति ने उन्हें एक फ्लैट और फिर जंगल में स्थित एक मकान में रखा।
विज्ञापन
विज्ञापन


रूसी पुलिस ने पकड़ा तो सामने आई वीजा की सच्चाई
रूस में रहते हुए विनोद को न तो कोई रोजगार मिला और न ही नियमानुसार दस्तावेज दिए गए। कुछ दिनों बाद जब स्थानीय पुलिस ने विनोद को पकड़ा, तब वीजा की सच्चाई उजागर हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी ने दो साल के वर्क वीजा के बजाय केवल 16 दिन का ई-वीजा दिया था।


भारत लौटकर अदालत में लगाई गुहार
इस घटनाक्रम के बाद पीड़ित 30 मई, 2025 को भारत वापस लौट आए। भारत लौटने के बाद पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद टाउन थाना पुलिस ने अमनदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed