हनुमानगढ़: अंतरराष्ट्रीय नशा तस्कर अविनाश गिरफ्तार, पाकिस्तान सीमा से लाता था चिट्टा

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इस मामले की शुरुआत 25 सितंबर को हुई थी, जब पुलिस ने रांझू खान उर्फ रांझा को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से एक किलो 546 ग्राम हेरोइन, एक विदेशी .30 बोर पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस और 80 हजार रुपये नकद बरामद किए गए थे। इस संबंध में हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में मामला दर्ज किया गया था।मामले की जांच के दौरान पुलिस ने हाकम उर्फ हाकू और सोहेल खान को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब इसी नेटवर्क से जुड़े आरोपी अविनाश उर्फ गोगलू की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी सीमा पार से नशीले पदार्थों की खेप मंगवाकर अलग-अलग राज्यों में उनकी आपूर्ति करता था।जांच अधिकारी के अनुसार, अविनाश पंजाब में भी नशा तस्करी से जुड़े मामलों में नामजद है। उसके खिलाफ पंजाब में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो मामले दर्ज हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी नशीले पदार्थों की खेप कहां से हासिल करता था और राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा में उसकी आपूर्ति का नेटवर्क किस तरह काम करता था।पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। मामले में फरार राजन, अमीर खान, जहीर खान और मनदीप सिंह पर दो-दो हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, फरार आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही, गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर कथित अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के अन्य संपर्कों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की जांच में इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों की भूमिका स्पष्ट होने की उम्मीद है।