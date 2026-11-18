धौलपुर जिले के सैंपऊ थाना क्षेत्र में कैंथरी बॉर्डर के समीप बुधवार देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों युवक उत्तर प्रदेश से धौलपुर जिले के मनियां क्षेत्र में अपनी चचेरी बहन के टीका लग्न कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे। हादसे में दो युवकों की मौत से शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं।

सहायक उप निरीक्षक वीरभान ने बताया कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के कराही का नगला निवासी जितेंद्र (30) पुत्र भूप सिंह, बबलू (35) पुत्र महेंद्र सिंह और राजू (32) पुत्र गोपाल बाइक से मनियां क्षेत्र के बगचौली गांव जा रहे थे। तीनों अपनी चचेरी बहन के टीका लग्न कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले थे। इसी दौरान कैंथरी बॉर्डर के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

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टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर सैंपऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने बबलू और जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल राजू को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया।

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पुलिस ने दोनों मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए। अपनों की मौत की खबर सुनते ही परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। अस्पताल परिसर में परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया।

बताया गया है कि मृतक जितेंद्र की शादी हो चुकी थी और उसके परिवार में एक इकलौती बेटी है। पिता की असमय मौत से मासूम बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया। वहीं, जिस घर में चचेरी बहन के टीका लग्न कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थीं, वहां दो युवकों की मौत की खबर पहुंचते ही खुशियां मातम में बदल गईं। फिलहाल पुलिस हादसे के संबंध में जानकारी जुटा रही है। साथ ही टक्कर मारकर फरार हुए अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।