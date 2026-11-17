राजाखेड़ा पंचायत समिति की नगर ग्राम पंचायत में मतगणना के दौरान महज तीन वोटों से हार-जीत का अंतर रहने पर विवाद खड़ा हो गया। परिणाम घोषित होने के बाद एक प्रत्याशी के समर्थकों ने मतगणना केंद्र पर जमकर हंगामा करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा डाल दी। आरोप है कि 40 से 50 लोग मतगणना कक्ष का दरवाजा तोड़कर जबरन अंदर घुस आए और वहां मौजूद पोलिंग पार्टी के सदस्यों तथा पुलिसकर्मियों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में रिटर्निंग ऑफिसर रतन सिंह, मोबाइल पार्टी प्रभारी एएसआई श्रीकेश और मतदान केंद्र पर तैनात कांस्टेबल सीताराम घायल हो गए। घटना के बाद हमलावर मतपेटियां लेकर मौके से फरार हो गए। इस घटना से मतगणना केंद्र पर अफरा-तफरी मच गई।रिटर्निंग ऑफिसर रतन सिंह ने बताया मंगलवार रात करीब 11 बजे प्रत्याशियों की मौजूदगी में बंद कमरे में मतगणना कराई जा रही थी। मतगणना में प्रत्याशी रजनी ने अपनी प्रतिद्वंद्वी अन्नेश को तीन वोटों के अंतर से पराजित कर दिया। परिणाम से असंतुष्ट अन्नेश ने दोबारा मतगणना कराने की मांग की। इस पर निर्वाचन नियमों के तहत रिकाउंटिंग कराई गई। दोबारा मतगणना में रजनी को 723 और अन्नेश को 720 वोट मिले। इस तरह दूसरी बार की मतगणना में भी रजनी तीन वोटों से विजयी रहीं।आरोप है कि दोबारा मतगणना में भी हार मिलने से नाराज अन्नेश के 40 से 50 समर्थक अचानक आक्रोशित हो गए। उन्होंने मतगणना कक्ष के दरवाजे को तोड़ दिया और जबरन अंदर प्रवेश कर पोलिंग पार्टी के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों ने रिटर्निंग ऑफिसर रतन सिंह को भी निशाना बनाया। उन्हें बचाने के लिए आगे आए मोबाइल पार्टी प्रभारी एएसआई श्रीकेश और कांस्टेबल सीताराम पर भी लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए।हमले के दौरान मतगणना केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई। इसी बीच आरोपी मतपेटियां लेकर मौके से फरार हो गए। रतन सिंह ने बताया इस घटनाक्रम के बाद जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सागवान मतदान केंद्र पर पहुंच गए। आरोपियों के कब्जे से मतपेटियां बरामद कर ली गई हैं। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। जल्द ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।