राजस्थान: चुनाव ड्यूटी की तैयारी के बीच हेड कांस्टेबल की मौत, करौली ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sat, 14 Nov 2026 03:06 PM IST
सार
राजस्थान के धौलपुर जिले में पंचायतीराज चुनाव की तैयारियों के दौरान सरमथुरा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल भगवान स्वरूप मीणा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पहले सरमथुरा अस्पताल ले जाया गया, जहां से करौली रेफर किया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई।
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विस्तार
पंचायतीराज चुनाव ड्यूटी के दौरान धौलपुर जिले के सरमथुरा थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल की अचानक हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। सरमथुरा पुलिस स्टेशन में पदस्थ हेड कांस्टेबल भगवान स्वरूप मीणा शुक्रवार देर रात चुनाव से संबंधित आवश्यक तैयारियों को पूरा कर रहे थे। इसी बीच अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें तुरंत चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और मृतक के सहकर्मियों में गहरा शोक व्याप्त हो गया।
चुनावी तैयारियों के समय बिगड़ी तबीयत
हेड कांस्टेबल भगवान स्वरूप मीणा शुक्रवार रात लगभग 11:00 बजे पंचायतीराज चुनाव से जुड़ी शासकीय ड्यूटी की तैयारियों में व्यस्त थे। रात को चुनावी प्रबंधों की कार्ययोजना पूरी करने के बाद वे भोजन करने के लिए अपने कमरे में गए। कमरे में प्रवेश करते ही उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी तबीयत अत्यधिक खराब हो गई। कमरे में मौजूद साथी पुलिसकर्मियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें संभाला और तुरंत निकटतम सरमथुरा अस्पताल ले गए।
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करौली ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम
सरमथुरा अस्पताल के डॉक्टरों ने हेड कांस्टेबल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र करौली रेफर करने का निर्णय लिया। साथी पुलिसकर्मी तुरंत वाहन से लेकर करौली के लिए रवाना हुए। हालांकि, करौली पहुंचने से पहले ही रास्ते में हेड कांस्टेबल भगवान स्वरूप मीणा ने दम तोड़ दिया। करौली अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। तत्पश्चात पुलिसकर्मी उनके पार्थिव शरीर को करौली अस्पताल के शवगृह में ले गए, जहां उसे रखवाया गया। सरमथुरा थानाधिकारी कैलाश चंद्र सामरी निधि ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि भगवान स्वरूप चुनावी ड्यूटी की तैयारियों में लगे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी।
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चुनावी तैयारियों के समय बिगड़ी तबीयत
हेड कांस्टेबल भगवान स्वरूप मीणा शुक्रवार रात लगभग 11:00 बजे पंचायतीराज चुनाव से जुड़ी शासकीय ड्यूटी की तैयारियों में व्यस्त थे। रात को चुनावी प्रबंधों की कार्ययोजना पूरी करने के बाद वे भोजन करने के लिए अपने कमरे में गए। कमरे में प्रवेश करते ही उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी तबीयत अत्यधिक खराब हो गई। कमरे में मौजूद साथी पुलिसकर्मियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें संभाला और तुरंत निकटतम सरमथुरा अस्पताल ले गए।
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करौली ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम
सरमथुरा अस्पताल के डॉक्टरों ने हेड कांस्टेबल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र करौली रेफर करने का निर्णय लिया। साथी पुलिसकर्मी तुरंत वाहन से लेकर करौली के लिए रवाना हुए। हालांकि, करौली पहुंचने से पहले ही रास्ते में हेड कांस्टेबल भगवान स्वरूप मीणा ने दम तोड़ दिया। करौली अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। तत्पश्चात पुलिसकर्मी उनके पार्थिव शरीर को करौली अस्पताल के शवगृह में ले गए, जहां उसे रखवाया गया। सरमथुरा थानाधिकारी कैलाश चंद्र सामरी निधि ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि भगवान स्वरूप चुनावी ड्यूटी की तैयारियों में लगे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी।