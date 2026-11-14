राजस्थान: चुनाव ड्यूटी की तैयारी के बीच हेड कांस्टेबल की मौत, करौली ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम

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पंचायतीराज चुनाव ड्यूटी के दौरान धौलपुर जिले के सरमथुरा थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल की अचानक हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। सरमथुरा पुलिस स्टेशन में पदस्थ हेड कांस्टेबल भगवान स्वरूप मीणा शुक्रवार देर रात चुनाव से संबंधित आवश्यक तैयारियों को पूरा कर रहे थे। इसी बीच अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें तुरंत चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और मृतक के सहकर्मियों में गहरा शोक व्याप्त हो गया।