राजस्थान: धौलपुर में चुनावी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या, 10 आरोपी गिरफ्तार

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धौलपुर जिले के बारोली गांव में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई थी। रविवार को गांव में दो अलग पक्षों के लोग अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। दोनों ही पक्षों के परिवारों से उम्मीदवार चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। प्रचार के दौरान जब दोनों गुटों आमने-सामने आए, तो कहासुनी शुरू हो गई। पुरानी चुनावी रंजिश और वर्चस्व को लेकर भड़की यह बहस देखते ही देखते बेकाबू हो गई।दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद लाठी-डंडे चलने लगे और जल्द ही बात हथियारों तक पहुंच गई। देखते ही देखते दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं। गांव की गलियों में अचानक हुई फायरिंग से भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसी गोलीबारी के दौरान 34 वर्षीय पीतम को गोली लग गई। अत्यधिक खून बह जाने के कारण पीतम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस खूनी वारदात में दोनों पक्षों के कई अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान पुलिस बल के साथ तुरंत बारोली गांव पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और उपद्रवियों को खदेड़कर स्थिति पर नियंत्रण पाया। पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है। इसके साथ ही मृतक पीतम के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस टीम ने वारदात में शामिल मुख्य आरोपी सहित 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, ताकि गोलीबारी में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी की जा सके और विवाद की पूरी वजह स्पष्ट हो सके। पुलिस प्रशासन ने पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।हत्या और गोलीबारी की इस सनसनीखेज वारदात के बाद से बारोली गांव में गहरा तनाव व्याप्त है। गांव में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस की विशेष टीमें गांव के संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त कर रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।पुलिस प्रशासन ने गांव के निवासियों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून हाथ में लेने वाले और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहेगा और पूरे मामले की गहनता से जांच जारी है।