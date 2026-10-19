फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Dholpur News ›   Police raid an illicit country-liquor manufacturing site in Dholpur; 5,000 litres of 'wash' destroyed.

राजस्थान: धौलपुर में अवैध हथकड़ शराब के ठिकाने पर पुलिस की रेड, 5000 लीटर वॉश नष्ट; 15 भट्टियां तोड़ीं

Tue, 20 Oct 2026 02:37 PM IST
धौलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर Published by: धौलपुर ब्यूरो Updated Tue, 20 Oct 2026 02:37 PM IST
सार

धौलपुर के आदर्श नगर गांव में सदर थाना पुलिस ने अवैध हथकड़ शराब बनाने के ठिकाने पर छापेमारी की। पुलिस ने करीब 5000 लीटर वॉश नष्ट कराई और 15 कच्ची भट्टियां तोड़ दीं। कार्रवाई के दौरान आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
 

विज्ञापन
Police raid an illicit country-liquor manufacturing site in Dholpur; 5,000 litres of 'wash' destroyed.
शराब बनाने के बड़े ठिकाने का भंडाफोड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान के धौलपुर जिले में पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को सदर थाना पुलिस ने आदर्श नगर गांव में छापेमारी कर अवैध हथकड़ शराब बनाने के बड़े ठिकाने का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके पर करीब 5000 लीटर वॉश नष्ट कराई और शराब बनाने के लिए संचालित 15 कच्ची भट्टियों को नष्ट कर दिया। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोग मौके से फरार हो गए।

विज्ञापन


मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दी दबिश
सदर थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव को देखते हुए क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आदर्श नगर गांव में बड़े स्तर पर अवैध रूप से हथकड़ शराब तैयार की जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर दबिश दी।
विज्ञापन


5000 लीटर वॉश और 15 कच्ची भट्टियां नष्ट
छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके पर अवैध शराब बनाने के लिए तैयार की गई बड़ी मात्रा में वॉश और कच्ची भट्टियां मिलीं। पुलिस ने करीब 5000 लीटर वॉश नष्ट कराई। इसके साथ ही शराब बनाने में इस्तेमाल हो रही 15 कच्ची भट्टियों को भी नष्ट कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब बनाने के कारोबार में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस की भनक लगते ही फरार हुए आरोपी
पुलिस की दबिश की जानकारी मिलते ही अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोग मौके से भाग निकले। इसके चलते पुलिस फिलहाल किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। थाना प्रभारी अमित कुमार के अनुसार, फरार आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुकदमा दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी
पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब अवैध शराब बनाने में शामिल लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के निर्माण और कारोबार में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


पंचायत चुनाव को लेकर बढ़ाई निगरानी
पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले में अवैध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। चुनाव के दौरान अवैध शराब का निर्माण, भंडारण और बिक्री कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं। इसी को देखते हुए पुलिस संदिग्ध ठिकानों पर निगरानी बढ़ा रही है और सूचना मिलने पर कार्रवाई कर रही है। आदर्श नगर में छापेमारी के बाद पुलिस अब फरार आरोपियों और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed