राजस्थान: धौलपुर में अवैध हथकड़ शराब के ठिकाने पर पुलिस की रेड, 5000 लीटर वॉश नष्ट; 15 भट्टियां तोड़ीं

राजस्थान के धौलपुर जिले में पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को सदर थाना पुलिस ने आदर्श नगर गांव में छापेमारी कर अवैध हथकड़ शराब बनाने के बड़े ठिकाने का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके पर करीब 5000 लीटर वॉश नष्ट कराई और शराब बनाने के लिए संचालित 15 कच्ची भट्टियों को नष्ट कर दिया। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोग मौके से फरार हो गए।

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सदर थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव को देखते हुए क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आदर्श नगर गांव में बड़े स्तर पर अवैध रूप से हथकड़ शराब तैयार की जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर दबिश दी।छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके पर अवैध शराब बनाने के लिए तैयार की गई बड़ी मात्रा में वॉश और कच्ची भट्टियां मिलीं। पुलिस ने करीब 5000 लीटर वॉश नष्ट कराई। इसके साथ ही शराब बनाने में इस्तेमाल हो रही 15 कच्ची भट्टियों को भी नष्ट कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब बनाने के कारोबार में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया।पुलिस की दबिश की जानकारी मिलते ही अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोग मौके से भाग निकले। इसके चलते पुलिस फिलहाल किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। थाना प्रभारी अमित कुमार के अनुसार, फरार आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब अवैध शराब बनाने में शामिल लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के निर्माण और कारोबार में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले में अवैध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। चुनाव के दौरान अवैध शराब का निर्माण, भंडारण और बिक्री कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं। इसी को देखते हुए पुलिस संदिग्ध ठिकानों पर निगरानी बढ़ा रही है और सूचना मिलने पर कार्रवाई कर रही है। आदर्श नगर में छापेमारी के बाद पुलिस अब फरार आरोपियों और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।