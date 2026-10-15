धौलपुर जेल में हिस्ट्रीशीटर का तांडव: जेल प्रहरी से मारपीट कर हाथ में काटा, 21 मामलों में नामजद है आरोपी

जिला कारागृह धौलपुर में बंद एक हिस्ट्रीशीटर ने खाना बांटने के दौरान जमकर हंगामा किया। दूसरे बंदियों के साथ कहासुनी के बाद आरोपी मारपीट पर उतारू हो गया। बीच-बचाव करने पहुंचे जेल प्रहरियों के साथ भी उसने कथित तौर पर मारपीट की। इस दौरान उसने जेल प्रहरी नरेश के हाथ में काट लिया, जिससे वह घायल हो गया। मामले में पीड़ित प्रहरी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खाना बांटने के दौरान बंदियों से हुआ विवाद

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 14 अक्टूबर को शाम करीब पांच बजे जिला कारागृह के वार्ड नंबर 10 में बंदियों को खाना बांटा जा रहा था। इसी दौरान बंदी अजीत उर्फ बनिया की अन्य बंदियों से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपी दूसरे बंदियों के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया।

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स्थिति बिगड़ती देख जेल प्रहरी बीच-बचाव करने पहुंचे। उन्होंने आरोपी को पकड़कर जेलर के पास पहुंचाया, लेकिन वहां भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ।

जेल प्रहरी के साथ मारपीट कर हाथ में काटा

आरोप है कि जेलर के सामने पहुंचने के बाद भी हिस्ट्रीशीटर उग्र रहा। इस दौरान उसने जेल प्रहरी नरेश के साथ मारपीट की और उसके हाथ में काट लिया। घटना में प्रहरी घायल हो गया। हंगामे के कारण जेल परिसर में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। बाद में जेल स्टाफ ने हालात संभाले। जेल अधीक्षक सुमन मीणा ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 21 आपराधिक मामले

जेल प्रशासन की ओर से भेजे गए पत्र के अनुसार, अजीत उर्फ बनिया पुत्र दामोदर, निवासी बसई सीनम, धौलपुर के खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। घटना के बाद जेल प्रशासन ने भी आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को पत्र भेजा। वहीं, पीड़ित जेल प्रहरी नरेश की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।