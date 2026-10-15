राजस्थान: धौलपुर मंडी में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार; दुकानदारों में अफरा-तफरी

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मंडी में मची अफरा-तफरी

फल मंडी में आग की लपटें उठती देख व्यापारियों और दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। आग और धुएं को देखते हुए कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। मंडी में रखे प्लास्टिक पाइप आग की चपेट में आ गए। प्लास्टिक जलने से उठे काले धुएं के कारण आसपास के क्षेत्र में भी लोगों की चिंता बढ़ गई। विज्ञापन



आग बुझाने में जुटे दमकलकर्मी

आग लगने की सूचना मिलने पर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू किए। वहीं, निहालगंज थाना पुलिस और यातायात पुलिस के जवान भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति संभाली। फिलहाल आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग लगने के बाद मंडी में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। विज्ञापन विज्ञापन



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निहालगंज थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि आग अज्ञात कारणों से लगी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटना में कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन भी सामने नहीं आया है। आग पर पूरी तरह काबू पाने और नुकसान का आकलन होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फल मंडी में आग की लपटें उठती देख व्यापारियों और दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। आग और धुएं को देखते हुए कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। मंडी में रखे प्लास्टिक पाइप आग की चपेट में आ गए। प्लास्टिक जलने से उठे काले धुएं के कारण आसपास के क्षेत्र में भी लोगों की चिंता बढ़ गई।आग लगने की सूचना मिलने पर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू किए। वहीं, निहालगंज थाना पुलिस और यातायात पुलिस के जवान भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति संभाली। फिलहाल आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग लगने के बाद मंडी में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।यह भी पढ़ें: धौलपुर जेल में हिस्ट्रीशीटर का तांडव: जेल प्रहरी से मारपीट कर हाथ में काटा, 21 मामलों में नामजद है आरोपी निहालगंज थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि आग अज्ञात कारणों से लगी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटना में कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन भी सामने नहीं आया है। आग पर पूरी तरह काबू पाने और नुकसान का आकलन होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

धौलपुर की शहर की फल मंडी में गुरुवार को प्लास्टिक पाइपों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसमान में काले धुएं का घना गुबार छा गया। धुआं दूर-दूर तक दिखाई देने से आसपास के इलाके में हलचल मच गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। निहालगंज थाना पुलिस और यातायात पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर व्यवस्था संभाली।