धौलपुर: कार से 2.61 क्विंटल गांजा बरामद, कीमत 1.30 करोड़ रुपये; आंध्र प्रदेश के दो तस्कर गिरफ्तार

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पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस की विभिन्न टीमें संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं।इसी क्रम में मनिया थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मध्य प्रदेश की तरफ से एक कार में भारी मात्रा में गांजा लेकर तस्कर गुजरने वाले हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगचोली खार गांव के नजदीक सघन नाकाबंदी कराई।नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने आंध्र प्रदेश नंबर की एक संदिग्ध कार को रुकवाकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार में रखे करीब 10 प्लास्टिक के बोरों से कुल 2 क्विंटल 61 किलो गांजा बरामद हुआ। इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ मिलने पर पुलिस ने कार सवार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 45 वर्षीय श्रीनिवास टी पुत्र श्री हरि, निवासी रघु देव पुरम, जिला राजामुंदरी, आंध्र प्रदेश तथा 45 वर्षीय गेडम अमर चैतन्य पुत्र गेडम सत्यनारायण, निवासी राम मंडरी, आंध्र प्रदेश के रूप में हुई है।पुलिस ने गांजे की खेप जब्त करने के साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है। बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके।प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपी आंध्र प्रदेश से गांजे की खेप लेकर राजस्थान के दौसा जिले की तरफ जा रहे थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गांजे की खेप कहां से खरीदी गई थी, इसे किस व्यक्ति तक पहुंचाया जाना था और इस तस्करी के नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।पुलिस को आशंका है कि आरोपियों से पूछताछ में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण सुराग सामने आ सकते हैं। हालांकि, तस्करी के पूरे नेटवर्क और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका का खुलासा पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगा।पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि राजस्थान में पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिलेभर में निगरानी और सर्चिंग अभियान तेज किए गए हैं। पुलिस की ओर से प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है, जिससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।इसी अभियान के तहत मनिया थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी की थी। थाना प्रभारी अनिल कुमार को मिली मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांजे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की।धौलपुर पुलिस की इस कार्रवाई को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है।