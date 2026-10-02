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राजस्थान: धौलपुर में 20 हजार का इनामी हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, वारदात की फिराक में घूम रहा था रामविलास

Fri, 02 Oct 2026 04:45 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Fri, 02 Oct 2026 04:45 PM IST
सार

धौलपुर में बाड़ी पुलिस और जिला विशेष टीम ने 20 हजार रुपये के इनामी हिस्ट्रीशीटर रामविलास उर्फ मुकुट गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी अतिराज का पुरा गांव के पास रिंग रोड पर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। आरोपी के खिलाफ करीब दो दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी।
 

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dholpur 20 thousand reward history sheeter ramvilas mukut gurjar arrested
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बाड़ी पुलिस और जिला विशेष टीम ने 20 हजार रुपये के इनामी हिस्ट्रीशीटर रामविलास उर्फ मुकुट गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। अतिराज का पुरा गांव के पास रिंग रोड पर आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने घेराबंदी की और वांछित अपराधी को दबोच लिया।
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विशेष अभियान के तहत कार्रवाई
जिले भर में वांछित अपराधियों तथा बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान बाड़ी कोतवाली पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना में बताया गया कि इब्राहिमपुर निवासी 40 वर्षीय कुख्यात अपराधी रामविलास उर्फ मुकुट गुर्जर पुत्र निर्भय गुर्जर अतिराज का पुरा गांव के समीप रिंग रोड पर देखा गया है।
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घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा
पुलिस ने रिंग रोड के आसपास योजनाबद्ध तरीके से सख्त घेराबंदी की। संदिग्ध स्थिति में घूम रहे आरोपी को पुलिस दल ने सफलता पूर्वक पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी रिंग रोड पर उपस्थित रहकर किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था, लेकिन समय रहते कार्रवाई होने से उसकी साजिश विफल हो गई।
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कई मामलों में था वांछित
गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर रामविलास उर्फ मुकुट गुर्जर एक शातिर और कुख्यात अपराधी है। आरोपी के विरुद्ध विभिन्न थानों में पहले से करीब दो दर्जन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कई अत्यंत गंभीर धाराओं के अंतर्गत दर्ज मामले भी शामिल हैं। पुलिस काफी लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी हुई थी। आरोपी की लगातार फरारी को देखते हुए धौलपुर पुलिस अधीक्षक ने उसकी गिरफ्तारी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।


पूछताछ में जुटी पुलिस टीम
हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ और अनुसंधान के दौरान आरोपी से जुड़ी अन्य वारदात तथा हालिया आपराधिक गतिविधियों के संबंध में जानकारियां सामने आ सकती हैं। पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड और हाल की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।
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