अलवर: अज्ञात वाहन की टक्कर से सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर की मौत, बेटा घायल; सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

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राम खिलाड़ी लगभग आठ महीने पहले ही केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल की सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। वह अपने बेटे भीम सिंह के साथ किशनगढ़ क्षेत्र में अपने मित्र के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोनों पिता-पुत्र अपनी मोटरसाइकिल से वापस गांव लौट रहे थे। जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल टेल्को सर्किल के समीप पहुंची, पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े।स्थानीय निवासियों की सहायता से दोनों घायलों को तत्काल निजी अस्पताल में पहुंचाया गया। दुर्घटना में भीम सिंह को मामूली चोटें आईं, जबकि राम खिलाड़ी की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। परिजन तुरंत जयपुर लेकर पहुंचे और अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि उपचार के दौरान बृहस्पतिवार रात राम खिलाड़ी ने दम तोड़ दिया।पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हादसे के बाद चालक अपने वाहन के साथ मौके से भाग जाने में सफल रहा। अब पुलिस आरोपी की पहचान के लिए टेल्को सर्किल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है। साथ ही पुलिस दुर्घटना के कारणों और वाहन का सुराग लगाने के लिए निवासियों और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।