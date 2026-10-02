राजस्थान: अलवर नगर निगम में खींचतान, बिना मिले ही लौट गए मंत्री संजय शर्मा

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गांधी जयंती के उपलक्ष्य में नगर निगम परिसर में सफाई कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित हो रहा था। उस दौरान महापौर और आयुक्त परिसर के भीतर ही मौजूद थे। इसके बावजूद वन राज्य मंत्री संजय शर्मा के आगमन पर उनके स्वागत या प्रोटोकॉल के लिए दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आया। मंत्री ने अकेले ही महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।इसके पश्चात मंत्री सीधे अपनी कार में जाकर बैठ गए। मंत्री को बिना मिले लौटते देख महापौर के पति एवं पूर्व अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने उनके निजी सचिव जले सिंह को रुकने का संकेत दिया। उन्होंने मंत्री को रोकने का प्रयास भी किया, परंतु मंत्री का वाहन परिसर से तेजी से बाहर निकल गया। इस दौरान उप महापौर अजय पूनिया भी अनुपस्थित रहे।मंत्री के इस प्रकार नाराज होकर जाने के पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और दूसरा सफाईकर्मियों की नियुक्ति का अटका हुआ मामला है। नगर निगम चुनाव से पूर्व 12 अगस्त को वन राज्य मंत्री संजय शर्मा अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए नगर निगम परिसर में धरने पर बैठ गए थे। उनकी मांग थी कि भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चुके सभी 327 अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाए। मंत्री के उस आंदोलन के बाद प्रशासन ने 30 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे, जिनमें से पांच अभ्यर्थियों को धरने के दिन ही पत्र दिए गए थे। इसके बावजूद इन अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है, जिससे मंत्री असंतुष्ट चल रहे थे।घटनाक्रम के पश्चात महापौर के पति अजय अग्रवाल ने कहा कि मंत्री के अचानक जाने की वजह समझ में नहीं आई। उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम और मंत्री के मध्य किसी तरह का मनमुटाव नहीं है और संभवतः उनका कोई अन्य जरूरी कार्यक्रम रहा होगा। दूसरी तरफ, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने भी इस पूरे प्रकरण पर सार्वजनिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि, गांधी जयंती जैसे अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों की अनुपस्थिति ने निगम के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया है।